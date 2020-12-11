TARIMA CAN SUYU

AYDINCIK ilçesinde yapımı tamamlanan Baydiğin Göletinde toplanacak su ile tarım alanlarının sulamasına yönelik tesis inşaatı ihalesi tamamlanarak, yüklenici firma temsilcileriyle sözleşme imzalandı. Aydıncık Baydiğin Göleti Sulaması yapım işi sözleşmesi Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünde imzalandı. Tesisin tamamlanıp, hizmete alınmasıyla birlikte 187 hektar tarım alanının sulanacağı bildirildi. Sözleşmeye, DSİ Bölge Müdürü Okan Bal imza attı. Baydiğin Göleti ve Sulaması Projesi ile ilgili çalışmalara 2015 yılında başlanıldı. Toplamda, bin 760 dekar tarım alanının sulamasına yönelik olarak planlanan Aydıncık Baydiğin Göleti ve Sulaması Projesi'nin kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen belge 2015 yılında imzalanıp, çalışmalara start verildi. Kil Çekirdekli Homojen Dolgu tipindeki gölet tamamlanmasının ardından sulama kanallarıyla ilgili çalışmalar için ihale gerçekleştirildi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, gölette biriken su ile 187 hektar alanın sulamasına yönelik tesis çalışması yapılacağını, baraj ve göletlerin tamamlanmasıyla Yozgat’ın tarım sektöründe cazibe merkezi olacağını bildirdi.