Tarıma Bozok damgası

Karadağ, akademisyenlerin alana inerek yaptıkları çalışmalarla tarım ve hayvancılık sektörünün merkezi konumundaki Yozgat’ta çiftçilere yol gösterip, gelişmelerine katkılarda bulunmaya devam edeceklerini, bu konuda gerekli desteği her zaman vereceklerini söyledi. Rektör Karadağ’ın ziyaretinde Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Başaran da hazır bulundu. Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Akif Boz, Rektör Karadağ ile Dekan Başaran’a merkezi gezdirip, yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin tarım, hayvancılık, gıda konularında yürütülen araştırma, uygulama, eğitim, yayım faaliyetlerini koordine ederek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir merkez olduğunun altını çizdi. Karadağ, Ziraat Fakültesine bağlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin öncülüğünde Yozgat’taki hayvansal ve tarımsal üretimde yeni tarım tekniklerini çiftçiye ulaştırmak, çiftçilerin ekonomik düzeyini artırmak, Yozgat tarımının, hayvancılığının geliştirilmesini sağlamak adına başarılı, önemli çalışmalar yapıldığına vurgu yaptı. Karadağ, “Araştırmanın, emeğin bulunduğu bir ortamda her zaman bulunmak isterim. Burada da bir emek, özveri ve gayret var. Ziraat Fakültemiz akademisyenleri araziye gelip burada Yozgat tarım ve hayvancılığının gelişmesi adına araştırma ve çalışmalarını meşakkatli, özverili ve gayretli bir şekilde sürdürdüklerini gördüm. Kaz üretim çiftliği başta olmak üzere, hububat ve diğer meyve alanları gibi çok geniş bir alanda çalışmalar yürütülüyor. Burada yapılan çalışmalar hem bölgesine bir değer katıyor hem de Yozgat tarım ve hayvancılığa ışık tutup yön veriyor. Bu yüzden tarım şehri olan ilimizde tarımsal ve hayvansal üretim adına üniversitemiz Ziraat Fakültesine ve fakülteye bağlı merkezlerde yapılan çalışmaları önemsiyorum. Yozgat’ta tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına üniversite olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.