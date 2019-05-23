Tarıma bir darbe daha

Keven, Amerika mallarından alınan gümrük vergisi oranının yarı yarıya düşürülmesini içeren Cumhurbaşkanlığı kararnamesini eleştirdi. Milletvekili Keven, “Bu durum Anadolu’da, Yozgat’ta tarımı tamamıyla bitirir ve öldürür” dedi. Keven, sert kabuklu meyveler sınıfında olan ceviz gibi ürünlerde uygulanan gümrük vergisinin yüzde 20’den yüzde 10’a, pirinçte uygulanan verginin yüzde 50’den yüzde 25’e düşürüldüğünü belirtti. Keven, “Tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisinin yarı yarıya düşürülmesi demek kendi çiftçimizin elindeki ürünün satılamaması ya da yok pahasına satılması demektir” hatırlatmasını yaptı. Ali Keven uygulanan gümrük vergilerinin Amerika’nın Türkiye’ye uyguladığı yüksek vergilerin karşısında yarıya düşürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Kendi üreticimizin mağdur olması pahasına gümrük vergilerinin yarıya düşürülmesi veya sıfırlanması milli tarım anlayışı ile bağdaşmaz” şeklinde konuştu. Tütün ithalatında uygulanan gümrük vergisinin de yarıya düşürülmesi hakkında da konuşan Keven, “Yaprak tütün ve mamullerinde uygulanan yüzde 60 oranında gümrük vergisi yüzde 30’a düşürüldü. Kendi iç piyasamızda bulunan sigara şirketlerinin tamamına yakını zaten yabancı menşelidir. Piyasadaki paketlenmiş tütünün yalnızca yüzde 12’si yerli tütün. Meşhur Türk Tütünü anlayışını mahvettiler. TEKEL fabrikalarımızı özelleştirip yıkan ve yerine AVM diken bu siyasi anlayış tütün sektörünü de ithalata mahkûm etti” ifadelerini kullandı. Yozgat Milletvekili Keven, tarımda ithalatın son sürat arttığını, yerli üretim ve üretici sayısının düştüğünü, yabancı ülke çiftçilerinin bayram ederken bizim çiftçimizin kan ağladığını da sözlerine ekledi.

