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Tarıma akademik destek

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık anlamında ön plana çıkan bir şehir olduğunu hatırlattı.

Tarıma akademik destek

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat’ın tarım ve hayvancılık anlamında ön plana çıkan bir şehir olduğunu hatırlattı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Tarıma akademik destek

Rektör Karadağ, Ziraat Fakültesi’nin bölge insanına katkı sunan, üretici ve çiftçiyi bilinçlendiren, farkındalık kazandıran, çevreci ve stratejik çalışmalar ile zirai anlamda bölge kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu, sunmaya devam edeceğini söyledi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin belli bir ürün temelinde ihtisaslaşarak, bir misyon farklılaşmasına gitmesi halinde bunun kesinlikle tarım temelli olması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Karadağ, “Bölgenin potansiyelini, önceliğini, katma değeri yüksek olan farklı bir kulvar seçerek sıradanlaşmış, kendini tekrarlayan çalışmalar dışında bölgeyi iyi etüt ederek ihtisaslaşmaya yönelik projeler üretmeliyiz. Bu ise Ziraat Fakültesi aracılığıyla tarım temelinde olacaktır. Ziraat Fakültemizin var olan potansiyelini ve gücünü bu anlamda kullanmalıyız” dedi.

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