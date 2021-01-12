TARIM VAZGEÇiLMEZiMiZDiR

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, tarımsal ve hayvansal ürünlerin insanlığın, canlı âleminin vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Karadağ, ‘’Bu yıl sulama ile ilgili sıkıntıların da yaşanacağı dikkate alındığında, modern tarımın bütün esaslarını, tarım makinalarının dahi ekonomiye kazandırılması noktasında çalışmalarımızı da işin içine katarak sürece önemli bir katkı sağlayabiliriz diye düşünüyorum’’ dedi. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Tarımsal Öğretimin 175. yıldönümü nedeni ile etkinlik düzenlendi. Karadağ burada yaptığı konuşmada, geçen yıl ile bu yıl Ziraat Fakültesi’nde hem ziraat alanında sundukları bilimsel katkılar temelinde daha ileride olunması, yetiştirdikleri öğrencilerin donanımlı hâle gelmesi noktasında bir adım daha önde olmaları gerektiğine dikkat çekti. Karadağ, ‘’Biz kendi özelimizde tarıma hangi alanda ise en iyi katkıyı sunmanın yollarını aramamız gerekir. Bir yıl sonra tarım bayramını kutladığımızda Ziraat Fakültesi özelinde eğitim-öğretimde mevcut fakültelerimiz arasında neredeyiz, bilimsel çalışmalarda neredeyiz, bölgemize neler kattık? Bunun bir envanterini çıkarıp fakültemizin ilerlemelerini ve tarım alanına katkıları çok daha ciddi anlamda sorgular hâle gelebiliriz’’ diye konuştu.

TARIMIN MERKEZİ

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın da, insanoğlunun sanayi devriminden önce çoğunlukla geçimlik tarım yaptığını hatırlattı. Akın, sanayinin gelişimi ile daha çok üretim yapmak, ürettiklerini daha uzak noktalara ulaştırmak, depolamak, birim alandan daha çok verim elde etmek ve sürdürülebilir üretim yapmak için tarım öğretiminin önemini kavramaya başladığını söyledi. Prof. Dr. Akın, ‘’Fakültemiz, üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olarak seçilen endüstriyel kenevir alanı başta olmak üzere, değişik alanlarda yaptığı çalışmalar ile Yozgat ve yöresini tarımsal üretim merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir. Son bir yıl içinde yaşadığımız pandemi süreci, ülkemizi ve dünyamızı bekleyen ciddi bir kuraklık bize çok yakın gelecekte en büyük sorunumuzun beslenme olacağını göstermektedir. Bunlar düşünüldüğünde bilimin ışığında tarımsal üretimde yeni ve sağlıklı metotlarla sürdürülebilir tarımın yapılmasının ne kadar önemli olduğu aşikârdır. Bu nedenle ziraat öğretimine çok önem vermeliyiz”şeklinde konuştu. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ise, modern ve teknolojik tarımda istenilen seviyeye ulaşmak için çiftçilerin mutlaka tarımsal öğretimle tanışması gerektiğini belirtti. Özkaya, bu çerçevede Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile tarım ve hayvancılık kenti olan Yozgat’ta, tarımsal üretimin artması, çiftçilerin desteklenmesi, bitki ve hayvan sağlığı hizmetlerinin sunulması ve çiftçi eğitim gibi birçok konuda çalışmalar sürdürdüklerini anlattı. Çevrimiçi programda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi emekli Öğretim üyesi Prof. Dr. Neşet Arslan, ‘Tarım Öğretiminin 175 Yılında Mesleğimizin Geçmişi ve Geleceği’ konulu bir konferans verdi.