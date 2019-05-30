Tarım üretimi çeşitleniyor

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Dambasan köyünde karabuğday demonstrasyon ekimi yaptırdı. Ekimde Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün geliştirip, tescil ettiği ‘Güneş’ çeşidi Karabuğday kullanıldı. Tarım Müdürü Ziyaattin Özdemir, her ne kadar isim olarak ‘Karabuğday’ denilmiş olsa da tahıllarla hiçbir akrabalık bağının bulunmadığını söyledi. Özdemir, buğdaygillerden farklı bir familya ya mensup tek yıllık bir bitki olduğunu, sulu alanlarda 4 bin rakıma kadar olan yüksekliklerde yetiştirilebildiğini anlattı. Özdemir, soğuk ve donlardan zarar gördüğünden dolayı Yozgat şartlarında mayıs ayı içerisinde yazlık olarak ekiminin yapılmasını tavsiye ettiklerini bildirdi. Özdemir, ‘’Karabuğdayın daneleri insan beslenmesinde yemek yapımında kullanıldığı gibi yaprak ve sürgünleri sebze olarak ta tüketilebilmektedir. Unu ise saf ve diğer karıştırılarak ekmek, bisküvi, kek, makarna yapımında kullanılabilmektedir. En önemlisi de ununda gluten bulunmaması nedeniyle çölyak hastalarının aradığı bir besindir. Tıbbi ve Aromatik olarak kötü kolesterolü azaltıcı etkiye sahip olup damarları güçlendiren ve esnekliğini koruyan kan basıncını azaltan etkiye sahiptir. Çiçeklenme süresi uzun olduğundan dolayı diğer çiçek kaynaklarının azaldığı dönemde arıcılık için değerli bir bal kaynağıdır. Ayrıca yeşil aksamın ve daneleri hayvan yemi olarak rasyonlara katılabilmektedir’’ dedi. Tarım Müdürü Özdemir, birden çok faydası bulunan ürünü Yozgat’ta çiftçilere göstermek, yaygınlaştırmak amacıyla Dambasan köyünde 4 dekar alanda Karabuğday üretimi demonstrasyon ekim yaptıklarını kaydetti. Özdemir, ‘’Çiftçimiz arıcılıkla uğraşmaktadır. Özellikle diğer çiçeklerin bittiği dönemde arılara bal kaynağı olacağı düşüncesi ile ekimini yaptık. Yaptığımız bu demonstrasyonu teknik personelimiz düzenli olarak takibini yapacak olup sonuçları kamuoyu ve çiftçilerimizle paylaşacağız” diye konuştu.

