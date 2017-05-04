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Tarım taşınıyor

04 Mayıs 2017 Perşembe 23:59
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Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç şehir içinde kalan devlet kurumlarının şehir dışına taşınmaya devam ettiğini söyledi. Vali Yurtnaç bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün mevcut binasını boşaltıp taşınacağını belirtti.

Tarım taşınıyor
Vali Kemal Yurtnaç, il merkezinin bir değişim ve dönüşüme girdiğini hatırlatarak, bu kapsamda şehri dışa açmak ve şehir merkezini ferahlatmak adına başlatılan projelere ara verilmediğini bildirdi.
Vali Yurtnaç, fonksiyonu ve yapısı gereği daha kurumsal ve kullanışlı fiziki bir mekanda hizmet vermesi geren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün taşınacağını aktardı.
Vali Yurtnaç, “Üniversite tarafında uygun bir yere yeni hizmet binasını inşa edeceğiz. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne yeni hizmet binası yapılması için bakanlığımızda gayretli ve hızlı davrandı ve hemen yatırım programına dahil etti” dedi.
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