Tarım taşınıyor

Vali Kemal Yurtnaç, il merkezinin bir değişim ve dönüşüme girdiğini hatırlatarak, bu kapsamda şehri dışa açmak ve şehir merkezini ferahlatmak adına başlatılan projelere ara verilmediğini bildirdi.

Vali Yurtnaç, fonksiyonu ve yapısı gereği daha kurumsal ve kullanışlı fiziki bir mekanda hizmet vermesi geren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün taşınacağını aktardı.

Vali Yurtnaç, “Üniversite tarafında uygun bir yere yeni hizmet binasını inşa edeceğiz. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne yeni hizmet binası yapılması için bakanlığımızda gayretli ve hızlı davrandı ve hemen yatırım programına dahil etti” dedi.