Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95908
ALTIN
288.184
DOLAR
5.8023
STERLİN
7.1013
EURO
6.4281

Tarım Sigortası değeri arttı

TARIM Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetiminden yapılan açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin, bu yıl da büyümesini sürdürdüğü, üreticilerin tarım sigortasına olan ilgisinin arttığı ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadelede üreticinin yanında yer alındığı belirtildi.

Tarım Sigortası değeri arttı

TARIM Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetiminden yapılan açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin, bu yıl da büyümesini sürdürdüğü, üreticilerin tarım sigortasına olan ilgisinin arttığı ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadelede üreticinin yanında yer alındığı belirtildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Tarım Sigortası değeri arttı

Açıklamada, son yıllarda küresel düzeyde yaşanan doğal afetlerin yol açtığı hasarların yıkıcı nitelikte olduğunun ve tüm dünyayı olduğu kadar ülkemizi de derinden etkilediğinin altı çizilerek, sigortasız sürdürülen tarım faaliyetlerinin artık mümkün olmadığı belirtildi. Açıklamada, “Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde her yıl yeni teminatlar uygulamaya alınmakta, Devlet’in üreticiye sağladığı prim desteği bazı branşlarda yüzde 67’ye ulaşmakta, üreticilere ödeme kolaylıkları sunulmakta ve bu doğrultuda portföy istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Bu yılın Ağustos ayı sonuna kadar, tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan varlık bedeli bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış ile 39 milyar liraya, poliçe adedi yüzde 13 artış ile 1.7 milyona, prim üretimi yüzde 15 artış ile 1.9 milyar liraya, büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi yüzde 50 artış ile 2.9 milyona, Bitkisel Ürün Sigortalarında sigortalı alan 22 milyon dekara ulaşmıştır. Tüm tarım sigortası branşlarında üreticilerden, 292 bin adet ihbar alınmıştır. Hasar sebeplerinde dolu, don, fırtına ile sel ve su baskını, hasar ihbarı alınan illerde Malatya, Konya ve Manisa, ürünlerde ise buğday, kayısı ve üzüm öne çıkmıştır. Alınan hasar ihbarlarını takiben başlayan ve tüm hızıyla devam eden ekspertiz çalışmalarının birçoğuna, bölge müdürlüklerimiz de iştirak etmektedir. Hasar dosyaları tamamlanan üreticilere Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar çerçevesinde, 532 milyon lira ödeme yapılmış olup, ürünlerin poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 604 milyon lira daha ödeme yapılacaktır” denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇUKUROVA GİBİ
ÇUKUROVA GİBİ
YÜZ GÜLDÜRDÜ
YÜZ GÜLDÜRDÜ
YETiŞEN ALIYOR
YETiŞEN ALIYOR
Hasat şenliği yapıldı
Hasat şenliği yapıldı
Biçerdöverlere dikkat!
Biçerdöverlere dikkat!
GACER YOZGAT’TA
GACER YOZGAT’TA
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim