Tarım masaya yatırıldı

Mart, Nisan aylarının çiftçi için stratejik bir dönem olduğu, il müdürlerinin korona virüs salgınına karşı çiftinin doğru yönlendirilmesini gerektiği uyarısı yapıldı. Bakan Pakdemirli toplantıda, il müdürlerine yörelerindeki üretici ve çiftçilerin motivasyonunu yüksek tutulması ve üretimin sekteye uğramaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Bakan Pakdemirli “Devlet olarak, milletimizle birlikte bu salgının etkilerini en aza indirmek için tüm imkânlarımızı seferber ettik ve etmeye de devam ediyoruz” dedi. Şu an sağlıktan sonra en çok gıda ile ilgili büyük bir gündem olduğuna vurgu yapan Pakdemirli “Bunun için hepimize büyük görevler düşüyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimini sekteye uğratmamamız gerekiyor. Öncelikle vatandaşlarımızın kaliteli ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamalıyız. Yani her şey sınırlandırılsa bile beslenme sınırlandırılamaz” diye konuştu, üretimin devam etmesi gerektiğini, Mart-Nisan aylarının çiftçiler açısından çok stratejik olduğunun altını çizdi. Yozgat’ta ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki defa kampanya tarzında aşılama ile şap hastalığına karşı mücadelenin devam ettiği hatırlatıldı. Yozgat ile birlikte diğer illerde de ilkbahar dönemi şap hastalığına karşı mücadele kampanyasının devam ettiği, kampanya sürecinde yaşanılan sıkıntılar da toplantıda ele alındı.