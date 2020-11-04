Tarım, Macar Fiğ tohumu alacak

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün dün gazetemizde yayınlanan ilanına göre, Macar Fiğ tohumu alımı yapılacak. Alım, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Aşağı Nohutlu Mahallesi Mevlana Caddesi’ndeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde 10 Kasım 2020 günü saat 14.30’da yapılacak ihale ile 15 ton Macar Fiğ Tohumu alımı gerçekleştirilecek. İhaleyi alacak olan firma, 15 ton Macar Fiğ tohumunu Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ambarına teslim edilecek.