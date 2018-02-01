Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -7°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119529
ALTIN
162.563
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3334
EURO
4.6682

Tarım konuşuldu

YENİFAKILI ilçesinin tarım ve hayvancılık sektöründeki durumu, Köy TV’de yayınlanan ‘Köy Kahvesi’ adlı programda masaya yatırıldı.

Tarım konuşuldu

YENİFAKILI ilçesinin tarım ve hayvancılık sektöründeki durumu, Köy TV’de yayınlanan ‘Köy Kahvesi’ adlı programda masaya yatırıldı.

01 Şubat 2018 Perşembe 07:00
24 Okunma
Tarım konuşuldu

Sunuculuğunu Veteriner Hekim Özer Türk’ün yaptığı programa Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu, Kooperatif Başkanı Bülent Yüce konuşmacı olarak katıldı.
Belediye Başkanı Karadavut, eskiden 10 bin civarında nüfusuyla cazibesi yüksek olan ilçenin azalan nüfusuyla beraber işsizlik ve geçim sıkıntılarıyla ilişkili problemlerinin olduğuna dikkat çekti.
Bölgede sulu tarımın zayıfladığını hatırlatan Karadavut, soruna çözüm aradıklarını belirterek, ilerde ihtisas toplantıları ve istihdam arayışları içinde çalışmalar yapılmasına ihtiyaç olacağını söyledi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tarımsal ürünlerimizi tanıttık
Tarımsal ürünlerimizi tanıttık
Tarıma mali destek
Tarıma mali destek
Fuar tarihi netleşti
Fuar tarihi netleşti
Besicilikte marka olmalıyız!
Besicilikte marka olmalıyız!
DESTEKLEMEYE DEVAM
DESTEKLEMEYE DEVAM
BELGESİZE İZİN YOK!
BELGESİZE İZİN YOK!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim