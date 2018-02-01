Tarım konuşuldu

Sunuculuğunu Veteriner Hekim Özer Türk’ün yaptığı programa Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu, Kooperatif Başkanı Bülent Yüce konuşmacı olarak katıldı.

Belediye Başkanı Karadavut, eskiden 10 bin civarında nüfusuyla cazibesi yüksek olan ilçenin azalan nüfusuyla beraber işsizlik ve geçim sıkıntılarıyla ilişkili problemlerinin olduğuna dikkat çekti.

Bölgede sulu tarımın zayıfladığını hatırlatan Karadavut, soruna çözüm aradıklarını belirterek, ilerde ihtisas toplantıları ve istihdam arayışları içinde çalışmalar yapılmasına ihtiyaç olacağını söyledi.