TARIM KONUŞULDU

TÜRKİYE’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden Yozgat'ta, sektörün mevcut durumu ve hedeflerine yönelik istişarede bulunuldu. Yozgat Valiliği Konferans Salonundaki toplantıda, tarım ve hayvancılık potansiyeli ele alındı, gelişmesi için yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüşler ortaya konuldu. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat il genelindeki tarım ve hayvancılığın mevcut durumu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurum İl Koordinatörü Selim Türker de kırsal kalkınma yatırımları hakkında bilgi verdi. Yozgat Valisi Ziya Polat, tarım ve hayvancılıkta üretimin iyi olduğunu ancak katma değer olarak ürünlerin iyi değerlendiremediğini söyledi. Ürünlerin sanayide değerlendirilerek üreticinin daha çok kazanması gerektiğine vurgu yapan Polat, "Özellikle devletin verdiği desteklerden yararlanarak yatırımlarımızı artırmalıyız ve ürünlerimizi işleyip daha iyi değerlendirmeliyiz" dedi. Polat, bu tür toplantıları bundan sonra yapmayacaklarını, kurum müdürlerinin, kurum personelinin üreticinin ayağına gideceğini vurgulayarak, "Yapılan çalışmaları yerinde göreceğiz, çiftçimizin, üreticimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm arayacağız. Bu millete sevdalıyız. Sevdası Yozgat olan herkesle üreten bir Yozgat için koşturacağız. İlçe ilçe, köy köy çiftçimizin ayağına giderek, sürdürülebilir projelerle ilimizin tarım ve hayvancılığını istenen seviyelere getirmek için çaba göstereceğiz" diye konuştu. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, çiftçinin, üreticinin sorununu çözmek, onlara daha iyi hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı. Çiftçinin daha fazla kazanması için nerede baraj yapmaya uygun bir su varsa oraya baraj yaptıklarını aktaran Başer, "Özellikle son dönemlerde Konya Ovası Projesi'nden (KOP) aldığımız desteklerde kapalı sulama sistemlerine geçerek, hem suyu verimli kullanıyoruz hem de çiftçimize katkı sunuyoruz. Yine Et ve Süt Kurumu'nu ilimize getirdik. Et kısmı çalışıyor, şimdi de süt kısmının açılması için çalışmalar sürüyor. İnşallah bu yıl içerisinde süt kısmının açılmasıyla üreticimiz sütünü burada devlet garantisinde en iyi şekilde değerlendirecektir" ifadelerini kullandı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de çiftçilerin sorunlarının bulunduğunu, bu sorunların çözülmesi gerektiğini aktardı. Keven, "Özellikle çiftçimize sicil affı getirilmeli, borçları yapılandırılmalı. Yozgat bir tarım kentidir, Yozgat'ta tarımın ayağa kaldırılması gerekiyor" dedi. Keven, Yozgat Valiliği bünyesinde düzenlenen istişare toplantısının önemli bir adım olduğunu, Yozgat tarımını, ithalat sorununu çiftçinin sıkıntılarını, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin durumunu anlatarak, tarımın güçlendirilmesinin şart olduğunu dile getirdi. Keven, ‘’Yozgat'ta başta yeşil mercimek, nohut ve bulgur olmak üzere geniş katılımlı bir Tarımsal Üretim Kooperatifi kurulması gerekir’’ ifadelerini kullandı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da her zaman çiftçinin yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirtti. Konuşmaların ardından katılımcıların önerileri ve sorunları not alındı.