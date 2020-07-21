Tarım konuşuldu

YOZGAT Valisi Ziya Polat, kurum ziyaretleri kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurul toplantısına katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Ziya Polat, İl Müdürü Tanju Özkaya'dan kurum ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toprak Koruma Kurulu Toplantısına da katılan Vali Ziya Polat, toplantıya başkanlık etti. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.