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-Tarım istişare yaptı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, ilçe müdürleri ve personel ile birlikte 2017 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı.

-Tarım istişare yaptı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, ilçe müdürleri ve personel ile birlikte 2017 yılı değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı.

19 Aralık 2017 Salı 07:00
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-Tarım istişare yaptı

Kurumda gerçekleşen toplantıya İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve ilgili personel katıldı.
Toplantıda buzağı ölümleri, hayvan sayıları, küpeleme çalışmaları, desteklemeler ve diğer konularda yapılan iş ve işlemler ile projeler masaya yatırıldı.
İlçe Müdürleri kendi sorumluluk sahalarında yapmış oldukları çalışmaların bilgisini paylaştı. İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, “Bir yılda neler yapmışız bunları gözden geçirdik ve şimdiden önümüzdeki yılda atacağımız adımları konuştuk” dedi.

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