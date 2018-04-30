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Tarım Fuarı Kapandı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı dün kapılarını kapadı. Tarım fuarına bu sene de ilgi yoğun oldu.

Tarım Fuarı Kapandı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı dün kapılarını kapadı. Tarım fuarına bu sene de ilgi yoğun oldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Tarım Fuarı Kapandı

Yozgat kapalı fuar alanında açılan Gıda Tarım ve Hayvancılık fuarında tarım ekipmanları, traktörler, bahçe ve süs bitkilerinin yanı sıra, yöresel ürünler de satışa sunuldu. Tarım fuarı 4 gün boyunca kapılarını çiftçi, üretici ve vatandaşlara açarken fuar dün kapılarını kapadı. Fuarda stant açan firma yetkilileri ise verimli bir fuar olduğunu, seneye daha büyük ve geniş katılımlı bir fuarda buluşmayı ümit ettiklerini bildirdi.

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