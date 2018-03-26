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Tarım Fuarı hazırlıkları başladı

YOZGAT’ta bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek olan Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı ile ilgili hazırlıklara hız verildi.

Tarım Fuarı hazırlıkları başladı

YOZGAT’ta bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek olan Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı ile ilgili hazırlıklara hız verildi.

26 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Tarım Fuarı hazırlıkları başladı

KOBİ Fuarcılık tarafından 26-29 Nisan tarihlerinde Yozgat Kapalı Fuar alanında gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili hazırlıkların devam ettiği belirtildi. Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen fuarın, Yozgat ekonomisine önemli katkı sağladığı belirtildi. Bu yıl fuarda,189 firma ve 264 markanın katılacağı kaydedildi. KOBİ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Tokat, tüm vatandaşları ve diğer ilçelerde bulunan çiftçileri fuar alanında görmek istediklerini belirtti.  Tokat, “Tanıtımına özel önem gösterdiğimiz Yozgat’ımızın önemli markası olan Yozgat Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın 9'uncusunu gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sene 9 komşu illerimize de giderek davet ediyoruz. Tanıtımın Sadece Yozgat’la sınırlı kalmasını istemiyoruz. Konya, Kayseri, Kırıkkale, Çorum, Tokat, Sivas, Kırşehir, Samsun gibi illerimizden de misafirlerimiz fuarımızı ziyaret edecek” dedi.
Fuarın bölgesel olma yolunda ilerlediğini açıklayan Tokat, günümüzde üretilen mal veya hizmetleri tanıtmanın en etkili yollarından birisinin fuar organizasyonları olduğunu belirterek, ülkemizle ticaret yapmak isteyen ülkelerden gelen binlerce ziyaretçinin yanı sıra halkımızın da yoğun ilgisiyle açılan fuarlar sayesinde, birçok firma ürünlerini doğrudan hedef kitlesine ulaştırabilmekte olduğunu söyledi.
 

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