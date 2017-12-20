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Tarım ekip kurdu

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, kurum bünyesinde oluşturulan proje ekibiyle 2018 yılında daha üretken bir kurum olacaklarını söyledi.

Tarım ekip kurdu

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, kurum bünyesinde oluşturulan proje ekibiyle 2018 yılında daha üretken bir kurum olacaklarını söyledi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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Tarım ekip kurdu

Özdemir, kurumda proje ekibi oluşturduklarını, proje ekibinin Oran Kalkınma Ajansı, Konya Ovası Projesi İdaresi gibi proje destek kurumlarında destek gören konularda proje üreteceğini belirtti.
Özdemir, proje ekibinin çiftçi, üretici ve besicilerle iç içe koordineli bir şekilde çalışma yürüteceğini ifade etti.
İl Müdürü Özdemir, Yozgat’a 55 personel takviyesi yapıldığını da bildirerek, “Yeni yılda ilimiz için daha üretken, daha verimli ve daha çalışkan bir yapıyla hizmet sunmuş olacağız” diye konuştu.

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