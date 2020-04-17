Tarım çalışanları, kapsam dışına alındı

Bakan Pakdemirli, muafiyete alınacak sektör çalışanlarıyla ilgili olarak, “Reyon ömrü kısa olan ve hızlı bozulan, Et, Balık, meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri grupların ünitelerinde çalışanlar ile un ve makarna sektöründe çalışanlar, üretimlerine devam edebilecekler. Tarım ve Hayvancılık üretimindeki çiftçilerimiz, üretimlerini aksatmadan devam edebileceklerdir. Aynı şekilde, Mevsimlik İşçilerimizin koordinasyonu il valilerimize verilmiştir. Hijyen ve sağlık önemleri, il ve ilçe pandemi kurullarınca takip edilmektedir. Barınma ve diğer ihtiyaçlara ilişkin önlemleri almaya da devam ediyoruz” diye konuştu.