Tarım alanlarına havadan takip

Yozgat tarım ve Orman İl Müdür Vekili Özgür Memiş, proje kapsamında günümüzde aktif olarak tüm tarım sektöründe teknik personellere emek, zaman tasarrufu sağlayan İnsansız Hava Aracı'nın kullanım için belge alınmasının planlandığını söyledi. Memiş, ‘Eğitim dâhilinde personellere İHA Tanıtım, Hava Hukuku ve Sorumluluklar, Hava Aracı, Uçuş Dinamiği ve Uçuş Prensipleri, Meteoroloji, ATC Usulleri ve Havacılık Frezyolojisi, Seyrüsefer ve Operasyon, Kumanda Edilebilir Sistemler, Itki Sistemleri, Aviyonik Sistemler, Bakım ve Onarım ve Uçuş Pratik Eğitimi’ konularında eğitim verileceğini bildirdi. Memiş, ‘’Drone eğitimi ile kurumumuzun çalışma konuları arasında yer alan tarımsal faaliyetlerin denetimi havadan yapılacaktır. Kuraklık, sel, tarımsal hastalık ve zararlılar nedeniyle oluşan hasar tespiti, sularda avcılığın kontrolü başta olmak üzere pek çok alanda Drone kullanımıyla tespit, denetim ve kontrol faaliyetlerini daha az zamanda, daha az iş gücüyle ve daha doğru bir şekilde yapabilmeyi amaçlamaktayız" dedi.

Eğitmen Mustafa Aksoy eşliğinde başlayan eğitim çalışmasının 4 gün süreceği kaydedildi. Proje dahilinde katılımcılara, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA Drone Kullanım Belgesi verileceği bildirildi.

