Tarım alanları sulanacak

Devlet Su İşleri tarafından Aydıncık ilçesinde planlanan Kösrelik Göleti inşaatında, fiziki gerçekleşme yaklaşık yüzde 30’a ulaştı. Önyüzü Geomembran Kaplı Kaya Dolgu gölet tamamlandığında depolayacağı 1.6 milyon metreküp su ile 5 bin 970 dekar zirai arazi sulanacak. Tamamlandığında depolayacağı 0.84 milyon metreküp su ile bin 760 dekar zirai araziyi sulayacak olan Baydiğin Göleti inşaatında dolgu imalatı hız kesmeden devam ediyor. Kil Çekirdekli Homojen Dolgu tipindeki gölette fiziki gerçekleşme yaklaşık yüzde 42’ye getirildi.