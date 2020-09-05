TARIM ALANLARI GENiŞLiYOR!

YOZGAT Gelingüllü Projesi kapsamında sulaması yapılacak tarım alanlarında gerçekleştirilecek olan arazi toplulaştırma çalışmaları nedeniyle köy halkını bilgilendirme çalışmalarına başlanıldı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında bulunan Bektaşlı Köyünde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Devlet Su İşleri Arazi Toplulaştırma Şube Müdürü, beraberindeki teknik heyet ile birlikte köyde köylülerle bir araya geldi. Bilgilendirme yapılıp, köylülerin soruları yanıtlandı. Jandarma geniş önlem aldı. Gelingüllü Pompaj Sulaması Projesi’nin amacının, Orta Anadolu'da Yozgat ili sınırları içinde yer alan Esenli, Battal, Bayatviran, Sarınınören köyleri ile Gelingüllü Barajı arasındaki 3 bin 400 hektar brüt arazinin sulu tarıma açılması olduğu hatırlatıldı. Sulama yapısının ana yapısının, pompa istasyonu, regülasyon havuzu, cebri boru, mekanik ve elektrik tesisatları, enerji nakil hattı, 40 kilometre ana boru, 153 kilometre yedek boru olmak üzere toplamda 193 kilometre boru hattından oluştuğu bildirildi. Yozgat il genelinde proje çalışmaları kapsamında toplamda 109 bin 351 hektar alanda çalışma yapıldığı bildirildi.

SULAMADA TASARRUF

Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların, yolların planlanması, uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kaldığı hatırlatıldı. Arazi sınırlarından geçirilerek, parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boylarının gereğinden fazla uzadığı, bunun da tesis maliyetini yükselttiği bildirildi. Sulama projelerinin arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulanması halinde, parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapılabildiği, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığının altı çizildi. Arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin de yüzde 90 oranında azaldığına vurgu yapıldı.

SULAMADA KOLAYLIK

Arazi toplulaştırma çalışmalarının ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağladığı açıklandı. Arazi toplulaştırması ile parsellerin büyüdüğü, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanmasının da kolaylaştığı, parsel sayısı azaltıldığının altı çizildi. Parsel büyüklüğü artarak, düzenli, ideal parsel şekilleri oluşturulup, her parselin yola ve kanala kavuşturulduğu bildirildi. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azaltılarak, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıpların azaldığı, yakıt tasarrufu sağlanıp, zirai mücadele, gübrelemenin de kolaylaştığı bilgisi verildi.