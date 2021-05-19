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Taban fiyatlar açıklandı

Tarım sektörüyle ilgili taban fiyat açıklamalarının ardından kafalar karıştı. Bazı çiftçi kuruluşlarının temsilcileri açıklanan taban fiyatın girdi maliyetleriyle örtüşmediğini belirtip, yetersiz bulurken, bazıları da fiyattan memnuniyetlerini dile getiriyor.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:09
Taban fiyatlar açıklandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destekler ile kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin kredi borçlarının ertelemesine yönelik sevinçle karşılanırken, taban fiyat konusu tartışma yarattı. Yerköy Ziraat Odası Başkanı Cahit Metin, açıklanan alım fiyatlarından çiftçi olarak memnun olduklarını söyledi. Açıklanan fiyatların geçen yıla göre yüzde 35-40 oranında zamlandığını ifade eden Metin, "Girdi maliyetlerimiz de yükseliyor ama açıklanan bu fiyatlar bizi memnun etti" dedi. 2020-2021 sezonu hububat ve bakliyat alım fiyatı sert ekmeklik buğdayın tonu 2 bin 250 lira, arpanın tonu bin 750 lira, kırmızı mercimeğin tonu 5 bin lira, nohudun tonu 4 bin 50 lira olarak ilan edildi. Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerin giderlerine katkı sağlanacağı kaydedildi. 
FARKLI FİYAT YOK
Kamu kurumlarının, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nun 2021 yılı hububat ve bakliyat alım fiyatlarının üstünde alım yapamayacak. TMO’nun dışında alım yapacak olan kamu kurumlarının da belirlenen referans fiyattan farklı bir fiyat uygulayamayacağı, bu fiyatları dikkate alacağı belirtildi. Bilindiği üzere TÜRKŞEKER geçtiğimiz yıl TMO’nun üstünde bir alım fiyatı belirleyerek piyasadan alım yapmıştı. Bu arada, kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının da erteleneceği kaydedildi. 

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Taban Fiyatlar Açıklandı
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