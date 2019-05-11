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Taban fiyat tepkisi

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan buğday taban fiyatına, ‘’Buğday alım fiyatının sert ekmeklik buğdayda geçen yıl kilo başına 1 lira 5 kuruş olan fiyatın, bu yıl 1 lira 35 kuruş olacağı açıklandı. Maalesef bu oran çiftçileri sevindirmemiştir. Artış oranına bakacak olursak yüzde 29 gibi bir artış ön görülüyor ancak çiftçinin maliyetlerinin bir yılda ne kadar arttığını söyleyemiyorlar’’ diyerek, tepki gösterdi.

Taban fiyat tepkisi

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan buğday taban fiyatına, ‘’Buğday alım fiyatının sert ekmeklik buğdayda geçen yıl kilo başına 1 lira 5 kuruş olan fiyatın, bu yıl 1 lira 35 kuruş olacağı açıklandı. Maalesef bu oran çiftçileri sevindirmemiştir. Artış oranına bakacak olursak yüzde 29 gibi bir artış ön görülüyor ancak çiftçinin maliyetlerinin bir yılda ne kadar arttığını söyleyemiyorlar’’ diyerek, tepki gösterdi.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Taban fiyat tepkisi

Keven, Mazotun yüzde 40, gübre ilaç gibi maliyetlerin ise yüzde 100’lere varan oranlarda zamlandığını, çiftçinin bu sebeple gübre kullanamadığını ileri sürdü. Keven, ‘’Gerçekleşen bu yüzde 29’luk artış gerçekçi bir artış değil. Maliyetleri yansıtan bir artış değil. Vicdanlı bir artış ise hiç değil. Bu fiyatlarla çiftçinin geçinebilmesi imkânsız bir hale geldi. Çünkü bu açıklanan fiyat en kaliteli buğdayın fiyatıdır. İlimiz Yozgat genelinde geçen yıl üretilen buğday kiloda 87-90 kuruş civarında alındı” dedi.
Çiftçiye ödenmeyen ama ithalata ödenebilen rakamları paylaşan Keven, Türk çiftçisinin değil ithalat yapılan ülkelerin çiftçilerinin ihya olduğunu kaydetti. Keven, ‘’Tarımı ithalata boğan AKP iktidarı döneminde 16 yılda toplam 52 milyon ton buğday ithal edildi. Sadece 2018 yılında ise 5 milyon 782 bin ton buğday ithal edildi maalesef. Tarımda ithalat politikası yüzünden ekilen buğday alanı 2002’de 93 milyon dekardan 2018’de 77 milyon dekara geriledi” diye konuştu.
Buğday üretiminde altıncı sırada olan Yozgat’ta çiftçilerin ekonomik yönden çok zor durumda olduğunu belirten Keven, bu yıl açıklanan buğday fiyatlarının çiftçileri endişelendirdiğinin altını çizdi. Keven, “İlimiz buğday üretiminde yıllık 700 bin ton ile altıncı sırada yer almaktadır. Yozgat sanayide ve gelişmişlikte son sıralardadır, maalesef. Yozgat önemli ölçüde tarımla geçinmeye çalışıyor. Çiftçilerimiz geçen yıl ürettiği buğdayını 87 kuruş gibi çok ucuz bir fiyata satmak durumunda kaldı. Bu yıl için açıklanan artış oranı da ne yazık ki çiftçilerimizi memnun etmedi. Tarım ve Orman Bakanlığı acilen buğday fiyatlarını yeniden güncellemeli ve artırmalıdır. Girdi maliyetlerinde yaşanan artışları telafi edecek bir buğday taban fiyatı acilen beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

 

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