Sütü ‘sütmatik’ ile satıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan destek alan 24 yaşındaki Taha Arslan, Sorgun ilçesi Boğazcumafakılı köyünde büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. Arslan, devlet desteği kredileriyle aldığı 40 büyükbaş hayvan sayısını 110'a çıkardı. Ürettiği sütü işletmelere satan Arslan, vatandaşların günlük taze süt bulamadıklarından yakınması üzerine harekete geçti. Yaptığı araştırmalarda Ankara Büyükşehir Belediyesinin sütmatik sistemini inceleyen Arslan, bunu Sorgun'da kurmaya karar verdi. Sistemi kurmak için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla girişimde bulunan Arslan, ilgili kurumlara başvurarak sütmatik kurma belgesini aldı. İlk etapta ilçeye bir sütmatik kuran Arslan, günlük 100 litre süt satmaya başladı. Vatandaşlar, makineye parasını yatırıp, günün her saati günlük taze sütünü alma imkanına kavuştu. Genç girişimci Taha Arslan, TKDK desteğiyle 5 yıl önce kurdukları işletmede işlerinin iyi gittiğini ve kapasiteyi artırdıklarını söyledi. Ürettikleri sütü işletmelere verdiklerini anlatan Arslan, "Bizi gören çok sayıda vatandaşımızın 'Süt aldım bozuk çıktı, Süt gelmiyor, Sen bidon bidon getirip sat' gibi şikayetleri ve talepleri oldu. Ben de bu talebi karşılamak, vatandaşa hizmet etmek, istedikleri sütü zamanında almaları için girişimde bulundum" dedi.