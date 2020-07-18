Sütler merkezde toplanacak

ÇEKEREK ilçesinde, kuruluşu tamamlanan Çekerek Süt Üreticileri Birliği, bölgede üretilen sütü toplayarak, kurulan tesiste depolayacak. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ülkemizde refah seviyesinin artması Tarım ve Hayvancılığın gelişmesi için çalıştıklarını söyledi. Başkan Çakır, ‘’İlçemiz merkezi ve köylerimizde faaliyet gösteren süt üreticilerinin üretmesi, kazançlarının yükselmesi için Tarım Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünden Soğutma Tankı ve diğer Makine Ekipmanları alımı için 280 bin lira hibe aldık. 500 Gebe Düve alımı için proje dosyamızı da hazırladık. Yerelden Kalkınma için üreticilerimizin bilinçlenmeleri, modern üretim yapabilmeleri ve kazançlarını arttırıp refah seviyelerini yükseltmek amacı ile eğitim faaliyetleri de düzenleyerek, üreticilerimizin ekipman destekleri alabilmeleri için de öncülükte yapıyoruz’’ dedi. Başkan Çakır, TKDK tarafından verilecek desteklemelerle ilgili projelerin hazırlanmasında yatırımcılara yardımcı olup, Çekerek'te hayvancılığı ayağa kaldırmaya çalıştıklarını anlattı. Başkan Çakır, ‘’Artık Çekerek'te hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Bizlere her fırsatta desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendi başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.