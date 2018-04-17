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Süte soğuk zincir

YOZGAT Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, kuracağı soğuk zincir ağı ile süt toplayacak.

Süte soğuk zincir

YOZGAT Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, kuracağı soğuk zincir ağı ile süt toplayacak.

17 Nisan 2018 Salı 07:00
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Süte soğuk zincir

Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında sağlanan hibe desteğiyle soğuk zincir ağı kurarak, süt toplayacaklarını belirtti. Birlik Başkanı Hacı Selvi, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım programları kapsamında protokol imzaladıklarını, küçük işletmelere 85 adet 300 litrelik  tank ve sütlerin taşınmasında kullanmak amacıyla 40 ayaklı kamyon aldıklarını kaydetti.
Yozgat’ın Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu dile getiren Selvi, süt sığırcılığının geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi. Selvi, merkez ve ilçelerde soğutma tanklarının ihtiyaç haline geldiğini ifade ederek, TANAP hibe desteğiyle bunu sorunu çözdüklerini vurguladı. TANAP’ın inşaat ve işletme aşamalarında, yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunduğunu aktaran Selvi, sosyal ve çevresel yatırım programları kapsamındaki ‘Doğrudan Hibe Fonlama’ mekanizması ile projelere hibe desteği sağladığını da hatırlattı. Hacı Selvi “Birlik olarak sunduğumuz 1 milyon 500 bin lira tutarındaki projeye, 1 milyon 100 bin lira hibe desteği sağlanacak” dedi.
Selvi,  süt toplama işine 2010 yılında başladıklarını vurgulayarak, o dönemde 50 ton sütü toplamakta çok zorlandıklarını söyledi. Yozgat’ta şuan yılda 300-350 ton süt topladıklarını ifade eden Selvi,  hibe desteğiyle sağladıkları tanklarla çiftçilerin süt sığırcılığına ağırlık vereceklerine değindi. Soğutma zinciri eksikliği ile nedeniyle sütte israfın yaşandığının altını çizen Selvi, “Küçük işletmelerimize 85 adet, 300 litrelik süt tankları verdik.  Bu süt tanklarının kurulması köylü vatandaşlarımız açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Çünkü artık bu vatandaşlarımız süt satarak aylık sabit bir gelir elde ederek bütçelerine bir katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
 

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