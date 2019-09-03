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Süt işletmesini gezdiler

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, Çorum İl Koordinatörlüğüne koordinasyon ve iletişim ziyaretinde bulundu.

Süt işletmesini gezdiler

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, Çorum İl Koordinatörlüğüne koordinasyon ve iletişim ziyaretinde bulundu.

03 Eylül 2019 Salı 00:00
Süt işletmesini gezdiler

Ziyaret, TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer eşliğinde gerçekleşti. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Çorum’a yapılan teknik ziyaretin hem Yozgat ile Çorum arasındaki iletişim ve koordinasyonsun artırılması adına hem de Yozgat’ta yatırımı yapılması planlanan iki Süt Ürünleri İşleme, Paketleme Tesisinin kurulumu için bir ön hazırlık çalışması yapılması adına faydalı bir ziyaret olduğunu söyledi. Türker, ‘’Teknik bilgi paylaşımıyla uzmanlarımızın yetkinliği artırılmış, Yozgat’ta hayata geçirilecek projeler için personelimiz daha hazır bir hale gelmiştir. Kazanılan bu teknik deneyimin haricinde her iki il arasındaki iş birliğinin artırılması adına da güzel bir zemin de oluşturmuştur. Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ve uzmanlarına nazik ev sahiplikleri için ayrıca teşekkür ederiz” dedi.
TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker ile birlikte İl Koordinatörlüğü birim amirleri ve uzmanları Çorum’da hayat bulan TKDK hibe destekli süt ürünleri işleme ve paketleme tesislerini gezerek, tesislerin kurulumu, işleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Çorum’da gerçekleştirilen yatırımların proje incelemeleri, kurulum süreci, hayata geçirilmesi esnasında tecrübe edilen durumlar iki il koordinatörlüğü uzmanları tarafından karşılıklı olarak değerlendirildi. Ön değerlendirmeler yapıldıktan sonra, işletme ziyaretleri gerçekleştirilerek yatırımlar yerinde incelendi, işletme yetkilileri tarafından üretim süreci hakkında da bilgi alındı. Beyaz peynir, kaşar peyniri, lor peynir, yoğurt, ayran gibi ürünlerin her birinin üretim aşamaları hakkında detaylı incelemeler yapıldı.
 

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