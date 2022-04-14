Sürvey çalışmaları başlıyor

Bitki sağlığı uygulama programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime İl Müdürü Tanju Özkaya, Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Salih Seren ile Yozgat ve Çorum İl Müdürlüğü personelleri katıldı.

Eğitim, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş konu uzmanları Dr. Numan Babaroğlu, Emre Akci, Mehmet Çulcu tarafından verildi. Eğitimlere 60 teknik personelin katıldığını ve verimli bir eğitim olduğuna değinen Özkaya, “Eğitimde sünenin zarar şekli, kışlama yerleri ve mücadele yöntemleri ele alındı. Bu sezon il genelinde 20 ekip, toplam 68 teknik personel ile 338 köyde süne sürvey çalışması yapılacak. Personelimizi yoğun bir sezon bekliyor, tohum denemeleri, sürvey çalışmaları, personelimize görevlerinde başarılar ve kolay gelsin diyorum ayrıca Ankara’dan gelen eğitim veren konu uzmanlarına teşekkür ederim” dedi.