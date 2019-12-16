Sürü Yönetimi Kursu

Besicilikle uğraşan insanların sürülerini otlatacak çoban bulmakta büyük sıkıntı yaşadığı hatırlatıldı. Bu açığın kapatılması amacıyla merkez bünyesinde kurs açıldı. Tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye’de hayvan yetiştiriciliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, hayvancılığın canlanması, dışa bağımlı kalmamamız için verilen desteklere yenilerinin de eklenmeye devam ettiği bildirildi. Açılan kurs sayesinde, kursa katılıp başarı olan sürü yöneticileri sayesinde, otlakların meraların daha düzenli kullanılacağı, hayvanların daha iyi beslenip, sağlıklı gelişim göstermelerine katkı verilmiş olunacağı ifade edildi.