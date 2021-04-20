SÜRÜ DESTEĞi

ZİRAAT Bankası tarafından 2020 Eylül'de hayata geçirilen ‘Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var’ projeye ile yurdun farklı bölgelerinde köyde kalmak isteyen çiftçilere Yozgat’ta yenileri katıldı. Yozgat’ın Kırım köyünde, ‘Bozok Yaylasında yaşamak için bir sürü nedenim var’ projesi kapsamında çiftçilere koyunları teslim edildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Ziraat Bankası ile imzaladıkları protokolün yürürlüğe girmesinin ardından üreticilerin hayvanlarını alma noktasına geldiklerini söyledi. Vali Polat, ‘’Projeyi biz etaplar halinde düşünmekteyiz. Birinci etap koyun teslimini yaptıktan sonra projeden faydalanmak isteyen Üreticilerimiz yılsonuna kadar başvurularını İl ve İlçe Müdürlüklerine yapabilirler. Tek şartımız daha önce koyunculuk yapmış olmasıdır. Bunda da amaç yıllar içinde üretimden çekilmiş üreticilerimizin tekrar sisteme dahil olmasını sağlamaktır. Yani tekrar üretmeye başlaması bizim birinci önceliğimizdir. Başvuruları uygun olanlardan eğer kredi durumu da uygunsa Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kullandırılmaktadır. Daha sonraki hayvan alımı ve diğer süreçlerde müdürlüğümüzce yürütülmektedir’’ dedi. Yozgat’ın bir tarım şehri olduğunu, 42 bin 227 kayıtlı çiftçinin 21 bin hayvancılık işletmesiyle 6 milyon 231 bin 144 dekarlık alanıyla çok büyük bir potansiyelinin bulunduğuna vurgu yapan Vali Polat, bu potansiyeli ayağa kaldırmak için İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin büyük bir özveriyle çalıştıklarını bildirdi. Polat, koyunculuk projesinin de bu çalışmalardan birisi olduğunu, başvuruda bulunan diğer köylerdeki çiftçilerin de koyunlarına kavuştuklarını anlattı. Polat, ‘’Yozgat il genelinde koyun sayısını önümüzdeki üç yıl içinde 345 binde 500 bine çıkarmak istiyoruz. İlk yıl hedefimiz olan 10 bin koyun hedefimize çok rahat ulaşacağıza inanıyorum. Koyun sayısını artırırken yetiştiriciliğinde daha kazançlı daha verimli olması için yem bitkileri ekilişlerine de çok büyük önem vermekteyiz. Yüzde 25 çiftçi katkılı yüzde 75 hibe destekli yonca, Macar fiğ tohumları dağıtıyoruz. Yem Bitkilerinde 170 bin dekar olan ekilişimizi 3 yıl içinde 200 bin dekara çıkarmaktır’’ diye konuştu.

12 AY ÖDEMESİZ

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya da, küçükbaş hayvancılığı daha ileriye götürmek adına, işletme başına 150 bin liraya kadar yatırım ve işletme kredisi kullandırıldığını bildirdi. Özkaya, ‘’Bu kredinin 100 bin liraya kadar olan miktarı ile küçükbaş hayvan bedelinin tamamını karşılayacak şekilde yüzde 100 sübvansiyonlu, 12 ay geri ödemesiz, azami 7 yıl vadeli olacak şekilde küçükbaş hayvan alımı gerçekleştirilmektedir. Proje başvurularında hali hazırda küçükbaş hayvancılık yapan veya geçmişte yapmış olan yetiştiricilerimize öncelik verilmiştir’’ ifadelerini kullandı. Tarım Müdürü Özkaya, başvurusu uygun bulunan yetiştiricilerin işletmelerindeki küçükbaş hayvan varlığını şartnameye uygun olarak kredi ile aldıkları hayvanlar ile beraber en az 100 başa tamamlamak zorunda olduklarını bildirdi. Özkaya, ‘’Projede ilk etap olarak il ve ilçelerimizin tamamında bugün itibariyle 329 kişinin işlemleri devam etmektedir. 58 kişinin koyun alımı onaylandı. 48 kişinin ise koyun alımı tamamlandı. Proje kapsamındaki toplam koyun sayısı 4 bin 280, proje kapsamında kullandırılan toplam kredi miktarı ise 6 milyon 982 bin 25 liradır’’ şeklinde konuştu. Özkaya, projeye dahil olan yetiştiricilere, kaliteli, damızlık hayvanların il geneli ve çevre illerden uygulanan ıslah projeleri kapsamında sağlandığına vurgu yaptı, açıklamasını şöyle tamamladı: ‘’Küçükbaş hayvanların temin edileceği işletmelerde yer alan ihtiyaç fazlası dişi hayvanların bu proje ile kesime gitmesi engellenmiştir. Proje ile ilimizin hem küçükbaş hayvan varlığı artırılacak hem de hayvansal üretim artışına paralel olarak ekonomik anlamda ciddi bir canlanma sağlanacaktır. Projenin, en önemli getirilerinden biri de köylerde genç nüfus sayısının artması, köylerden büyük kentlere göçlerin önüne geçilmesi olacaktır. Proje ile ilimizin küçükbaş hayvan varlığının da 500 binin üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Proje için başvurular, devam etmekte olup yılsonuna kadar protokolde belirtilen başvuru şartlarına uygun olan yetiştiricilerimiz tarafından bağlı bulundukları İl /ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen üretici listeleri Ziraat Bankasına gönderilecek olup Ziraat Bankası kredibilitesi uygun olan üreticilerimiz krediden faydalandırılmaya devam edecektir.’’ •Seyfi Çelikkaya•