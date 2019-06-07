SÜNEYE YAKIN TAKİP

TÜRKİYE’nin en fazla hububat üretiminin yapıldığı iller arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’taki ekili alanları tehdit eden Süne ve Kımıl haşerelerine yönelik başlatılan mücadele çalışmaları bayram tatilinde de devam etti.

2018 yılı TÜİK verilerine göre 3 milyon 94 bin 619 dekar alanda 670 bin 513 ton buğday üretiminin yapıldığı Yozgat’ta yaklaşık 2 milyon dekar hububat ekili alanın süne ve kımıl haşeresinin tehdidi altında bulunması nedeniyle Yozgat tarım ve Orman İl Müdürlüğü il genelinde izinleri kaldırdı.

Yozgat il genelinde 23 ekip oluşturuldu. 63 teknik personel, 338 köyde hububat ekili alanlarda, hububat başaklarındaki özsuyu emerek, yüzde 90’a varan zararlar veren süne ve kımıl haşeresine yönelik başlattıkları tespit ve mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Köylerdeki tarım alanlarını gezen teknik ekip, çiftçilerle bir araya gelip, ilaçla mücadele çalışmalarının hangi koşullarda, ne zaman yapılması gerektiği konularında da bilgilendirmede bulunuyor.

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte ekili alanlarda görülen süne ve kımıl haşeresine karşı etkin bir mücadele yapılmaması halinde hububat üretiminde beklenilen rekoltenin elde edilmesinin mümkün olmadığının altı çizildi.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Süne zararlısının kıymetlendirme sürveyinin ilk verilerine göre buğdayda önemli zarar yapabileceğinin tespitinin ardından oluşturulan ekiplerin bayram süresince de görev yaparak, köylüleri bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Özdemir, Yozgat’ta en fazla alanda yetiştiriciliği yapılan tarım ürünü olan buğday bitkisinin üretim sürecinde birçok hastalık zararlı ve çevresel faktörlerden etkilenmekte olduğunu, bu süreç içerisinde kalite ile birlikte verim kayıplarının da yaşanabilmekte olduğuna dikkat çekti. Özdemir, bu hastalık zararlılardan en önemli kalite kaybına süne zararlısının yol açtığına da vurgu yaparak, ‘’İlimiz buğday ekim alanlarında görülen yoğun süne zararlısından dolayı sürvey çalışmalarında görevli personellerin 9 günlük bayram izinleri kaldırıldı.

Buğdayın ve süne mücadelesinin önemine yapmış olduğumuz toplantıda değinerek, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden bayram tatili süresince de çalışmaların devam edilmesi yönünde bir karar aldık ve bu karar doğrultusunda ekiplerimiz görevlerinin başında başarılı çalışmalar yürütmektedir’’ dedi. Özdemir, sürveyler sonucunda sünenin zarar eşiğini geçtiği bölgelerin tespit edilerek, yapılan duyuruların ardından ilaçlama çalışmalarına hemen başlanıldığını da sözlerine ekledi.

SORGUN'DA MÜCADELE

SORGUN İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri, hasat dönemi öncesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatillerini kullanmayarak, buğday arazilerinde süne zararlısına karşı çalışmalarını arazi kontrolleriyle sürdürüyor. Çiftçinin ilaçlama zamanından önce yapacağı ilaçlama faaliyetinin hiçbir faydasının olmayacağı, uygun ilaçlama zamanını tespit için tarlaların her gün kontrol edildiği kaydedildi. Çiftçilere köylerde yapılan bilgilendirme toplantılarının yanı sıra kurulan SMS sistemi ile uygun ilaçlama zamanı, ilaç isimleri bilgisinin verildiği açıklandı. Sorgun için 2019 Yılının süne zararlısı açısından en yüksek yıllardan biri olduğu, son 10 yılın en yüksek süne akınına karşı ilaçlama yapmayan çiftçilerin ürünlerinde yüzde 90 oranında bir kayıp olacağının da altı çizildi.



