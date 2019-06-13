Süne, TBMM’ye taşındı

Süne zararlısının Yozgat’ta geçen yıla göre yüzde 500 artış gösterdiğine dikkat çeken Keven, konuşmasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ilaç fiyatlarında ki artıştan dolayı süne ile mücadelede bir gecikme olup olmadığını sordu. Tarım konusunda çalışma yapan herkesin buğday üretiminde süne zararlısı ile mücadelenin önemini iyi bildiğini hatırlatan Keven, Yozgat’ın yıllık 670 bin ton buğday üretimiyle, tarımsal üretimde söz sahibi bir il olduğunu yineledi. Keven, İl Tarım Müdürlüklerinin bugüne kadar yürüttüğü süne ilaçlamasının son zamanlarda Yozgat’ın çeşitli bölgelerinde yapılmadığına dair şikayetler alındığını da kaydetti. Ali Keven, “Gerekçe ise ilaç fiyatlarında ki yüksek artıştır. Yerköy, Yenifakılı, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli ve merkeze bağlı köylerde yoğun süne zararlısı tespit edildiğini İl Tarım Müdürü de ifade etmektedir. Bu ilaçlama zamanında yapılmadığı için süne popülasyonu geçen yıla göre yüzde 500 artmış durumdadır” dedi.

Süne ile yeterince mücadele edilmez ise çiftçinin ürettiği buğdayın düşük kaliteli olacağı ve düşük fiyata satmak zorunda kalacağının altını çizen Keven, “Açıklanan buğday taban fiyatı zaten çiftçiyi yoksulluğa mahkûm eden bir fiyat olarak açıklandı. Birde buğdaya süne zarar verirse fiyatı daha da aşağıda seyredecektir” şeklinde konuştu.

