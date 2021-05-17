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Süne kıymetlendirme takibi

Tarım alanlarında hububat başaklarındaki özsuyu emerek, verimin büyük oranda düşmesine neden olan Süne, kışlaklarında takibe alındı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:24
Süne kıymetlendirme takibi

TÜRKİYE’nin en fazla hububat üretiminin yapıldığı Orta Anadolu bölgesinde, tarım alanlarında buğday başaklarındaki özsuyu emerek, verimin büyük oranda düşmesine neden olan Süne haşeresinin kışlaklarda tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yerköy bölgesinde, hububatın en önemli zararlılarından olan süne ve kımıl ile mücadele çalışmaları kapsamında ilkbahar kışlak sayımları yapıldı. Yerköy Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Süne mücadelesi çalışmalarının temelini oluşturan, hububat ekim alanlarındaki kışlamış ergin yoğunluğu ve yaygınlığının belirlenmesi amacıyla ekim alanlarında yürütülen ilk sürvey olan kıymetlendirme Sürveyi çalışmalarının teknik elemanlarınca gerçekleştirilmekte olduğunu bildirdi. Süne zararlısı ile mücadele konusunda her yıl önceki yıllardan daha da yüksek başarılar elde edildiğine dikkat çekildi. Süne mücadelesinin uzun soluklu ve kararlılıkla yürütülmesi gereken bir mücadele olduğu, kaliteli ve yüksek verimli hububat üretimi için gayretle çalışıldığının altı çizildi. 

Anahtar Kelimeler:
Süne Kıymetlendirme Takibi
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