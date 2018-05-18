Süne ile Böcekli Mücadele

Topçu Köyünde dere yatağı kenarındaki ağaçlık bölgedeki tarım arazisine tüpler içerisinde getirilen böcekler salıverildi. Yozgat il genelinde bu yıl 23 ekibin, 62 personel ile 329 köyde süne sürvey çalışmaları yaptığı bildirildi. Kimyasal ilaç kullanmadan bir zararlının başka bir faydalı canlı ile kontrol altına alınması şekline mücadelenin yapıldığını belirten Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Süne ile biyolojik mücadelede kuşlar, hastalık yapıcı etmeler ve parazitoid böceklerin kullanıldığını hatırlattı. Özdemir, Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde bulunan Parazitoit Üretim Merkezinde üretilen 35 bin adet parazitoid Süne ile biyolojik mücadelede kullanılmak üzere getirildiğini söyledi. Özdemir, ‘’Bu yöntem sayesinde kimyasallar ile doğaya zarar veremeden süne ile daha etkin bir mücadele planlanmaktadır. İl Müdürlüğümüz teknik ekiplerince ilimiz merkez köylerinde toplam 25 dekar alanda parazitoid salımı yapılacaktır. Buğday ekim alanlarına salınan parazitoidler süne yumurtalarının üzerine kendi yumurtalarını bırakarak süne çıkışını engellemektedirler. Dolayısı hiçbir kimyasal ilaç kullanmadan hem sünenin doğal düşmanlarının sayısı artmaktadır, hem de süne popülasyonu ekonomik zarar eşiğinin altında tutulması sağlanmaktadır’’ dedi.

Özdemir, Süne parazitoidlerinin yaşam alanları ağaçlık alanlar olduğunu, parazitoidlerin doğal olarak da bulunduğunun altını çizdi. Özdemir, ‘’Anız yangınları bu faydalı böceklerin azalmasına hatta tamamen yok olmasına sebep olmaktadır. Doğal dengenin bozulması zararlı sünelerin lehine gelişmekte olup buğday üretimine olan zararını çok yüksek seviyelere çıkmasına neden olmaktadır. Ülkemiz insanına güvenli ve kaliteli gıda üretiminin başlangıcı kaliteli ve yüksek verimli tarımsal üretim ile başladığı unutulmamalı, tarımdaki bilimsel tekniklerin uygulanmasına titizlikle önem verilmelidir. Tüm bu çalışmalar ışığında Anız yakmanın Ülkemiz tarımına ne kadar zarar verdiğini yine hep birlikte görmekteyiz. Sürdürülebilir bir tarım için doğal denge mümkün olduğunca çok korunmalıdır ve bu amaçla kimyasallar kullanmadan yapılan bu parazitoid salımı önemli bir çalışmadır" diye konuştu.