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SULU TARIMA DESTEK

YOZGAT'ta 1954 yılında ilk kez Şefaatli ilçesinin Sarıkent bölgesinde sulama amaçlı tesis kuruldu. Daha sonraki yıllarda projelendirilen sulama tesislerinden ikincisi ise 1967 yılında Yenifakılı Bektaş bölgesinde inşa edildi. Sulamaya yönelik yatırımlar sonraki yıllarda ivme kazandı.

SULU TARIMA DESTEK

YOZGAT'ta 1954 yılında ilk kez Şefaatli ilçesinin Sarıkent bölgesinde sulama amaçlı tesis kuruldu. Daha sonraki yıllarda projelendirilen sulama tesislerinden ikincisi ise 1967 yılında Yenifakılı Bektaş bölgesinde inşa edildi. Sulamaya yönelik yatırımlar sonraki yıllarda ivme kazandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
SULU TARIMA DESTEK

DEVLET Su İşleri tarafından, Türkiye’nin önde gelen tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’taki tarımsal üretimi desteklemeye yönelik başlattığı sulama çalışmaları tamamlanarak, devreye sokulmaya başlandı. Türkiye’nin tarımsal üretim yapılan en geniş alana sahip Yozgat’ta sulamanın önemine binaen, projelendirilen sulama tesislerinin sayısı da her geçen gün artırılıyor. Devlet Su İşleri tarafından 1954 yılından itibaren bugüne kadar 40’a yakın sulama amaçlı tesis devreye sokuldu. Son olarak Sorgun ilçesindeki tarım alanlarının sulamasına yönelik olarak tesis edilen Taşlık Göleti inşaatı tamamlanarak, geçici kabulü yapıldı. Homojen toprak dolgu tipindeki Taşlık Göletinin temelden 45,0 metre yüksekliğinde olduğu, depolanacak 10,20 milyon metreküp su ile 6 bin 740 dekar tarım alanının sulanarak, verimin artırılıp, çeşitlenmesine de katkı verileceği kaydedildi. Ayrıca Taşlık Göleti Sulaması İnşaatının da tamamlandığı, 2020 yılı sulama sezonunda Büyük Taşlık, İnceçayır ve Babalı Köyleri arazilerinin suyla buluşturulacağının altı çizildi.

Sarıkent Sulaması     1954
Bektaşlı Sulaması     1967
Kanlıdere Sulaması     1982
Delice Sulaması    1984
Fehimli Sulaması     1986 
Paşaköy Sulaması     1996
Yerköy-Yenimahalle Sulaması    1997
Sekili Sulaması     2000 
Kuzayca Sulaması     2000
Bektaşlı Sulaması İkmali    2004
Sarımsaklı Yenileme Projes    ......2009
Gülistan Göleti Sulaması     2009
Gelingüllü Pompaj Sulaması    2009
Gülistan Göleti Sulaması     2009
Yenimahalle Sulaması     2010
Yudan Köyü Arazileri Sulaması 
İletim Kanalı    2010
Dereçepni YAS Sulama Şebekeleri    2012
Deliceırmak Islahı    2013
Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve 
Deliceırmak Islahı 1 Kısım    2013
Halıköy Barajı Sulaması    2014
Kumkuyu Barajı Sulaması    2014
Karahallı Göleti Sulaması    2015
Erkekli Göleti Sulaması    2015
Araplı Barajı Sulaması    2015
Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve 
Deliceırmak Islahı 2. Kısım    2015
Sarımbey Göleti Sulaması    2016
Hoşumlu Göleti Sulaması    2016
Kanalı İkmali    2016
Musabeyli Sulaması    2017
Bahçelik Projesi Ana İletim ve 
Sulamaları Tamamlama     2017
Yamula Barajı Ebiç Pompaj 
Sulaması     2017
Halıköy Göleti Sulaması     2017
Hoşumlu Göleti Sulaması     2017
Aşağı Sekili Sulaması ve 
Gevrek Göleti Sulaması    2017
Taşlık Barajı Sulaması    2017
Kuzayca Göleti Derivasyon İletim 
Delice Sulaması    2017
Çalışkan Barajı Sulaması    2018

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