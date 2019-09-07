SULU TARIMA DESTEK

DEVLET Su İşleri tarafından, Türkiye’nin önde gelen tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’taki tarımsal üretimi desteklemeye yönelik başlattığı sulama çalışmaları tamamlanarak, devreye sokulmaya başlandı. Türkiye’nin tarımsal üretim yapılan en geniş alana sahip Yozgat’ta sulamanın önemine binaen, projelendirilen sulama tesislerinin sayısı da her geçen gün artırılıyor. Devlet Su İşleri tarafından 1954 yılından itibaren bugüne kadar 40’a yakın sulama amaçlı tesis devreye sokuldu. Son olarak Sorgun ilçesindeki tarım alanlarının sulamasına yönelik olarak tesis edilen Taşlık Göleti inşaatı tamamlanarak, geçici kabulü yapıldı. Homojen toprak dolgu tipindeki Taşlık Göletinin temelden 45,0 metre yüksekliğinde olduğu, depolanacak 10,20 milyon metreküp su ile 6 bin 740 dekar tarım alanının sulanarak, verimin artırılıp, çeşitlenmesine de katkı verileceği kaydedildi. Ayrıca Taşlık Göleti Sulaması İnşaatının da tamamlandığı, 2020 yılı sulama sezonunda Büyük Taşlık, İnceçayır ve Babalı Köyleri arazilerinin suyla buluşturulacağının altı çizildi.
Sarıkent Sulaması 1954
Bektaşlı Sulaması 1967
Kanlıdere Sulaması 1982
Delice Sulaması 1984
Fehimli Sulaması 1986
Paşaköy Sulaması 1996
Yerköy-Yenimahalle Sulaması 1997
Sekili Sulaması 2000
Kuzayca Sulaması 2000
Bektaşlı Sulaması İkmali 2004
Sarımsaklı Yenileme Projes ......2009
Gülistan Göleti Sulaması 2009
Gelingüllü Pompaj Sulaması 2009
Gülistan Göleti Sulaması 2009
Yenimahalle Sulaması 2010
Yudan Köyü Arazileri Sulaması
İletim Kanalı 2010
Dereçepni YAS Sulama Şebekeleri 2012
Deliceırmak Islahı 2013
Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve
Deliceırmak Islahı 1 Kısım 2013
Halıköy Barajı Sulaması 2014
Kumkuyu Barajı Sulaması 2014
Karahallı Göleti Sulaması 2015
Erkekli Göleti Sulaması 2015
Araplı Barajı Sulaması 2015
Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve
Deliceırmak Islahı 2. Kısım 2015
Sarımbey Göleti Sulaması 2016
Hoşumlu Göleti Sulaması 2016
Kanalı İkmali 2016
Musabeyli Sulaması 2017
Bahçelik Projesi Ana İletim ve
Sulamaları Tamamlama 2017
Yamula Barajı Ebiç Pompaj
Sulaması 2017
Halıköy Göleti Sulaması 2017
Hoşumlu Göleti Sulaması 2017
Aşağı Sekili Sulaması ve
Gevrek Göleti Sulaması 2017
Taşlık Barajı Sulaması 2017
Kuzayca Göleti Derivasyon İletim
Delice Sulaması 2017
Çalışkan Barajı Sulaması 2018