SULU TARIMA DESTEK

DEVLET Su İşleri tarafından, Türkiye’nin önde gelen tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’taki tarımsal üretimi desteklemeye yönelik başlattığı sulama çalışmaları tamamlanarak, devreye sokulmaya başlandı. Türkiye’nin tarımsal üretim yapılan en geniş alana sahip Yozgat’ta sulamanın önemine binaen, projelendirilen sulama tesislerinin sayısı da her geçen gün artırılıyor. Devlet Su İşleri tarafından 1954 yılından itibaren bugüne kadar 40’a yakın sulama amaçlı tesis devreye sokuldu. Son olarak Sorgun ilçesindeki tarım alanlarının sulamasına yönelik olarak tesis edilen Taşlık Göleti inşaatı tamamlanarak, geçici kabulü yapıldı. Homojen toprak dolgu tipindeki Taşlık Göletinin temelden 45,0 metre yüksekliğinde olduğu, depolanacak 10,20 milyon metreküp su ile 6 bin 740 dekar tarım alanının sulanarak, verimin artırılıp, çeşitlenmesine de katkı verileceği kaydedildi. Ayrıca Taşlık Göleti Sulaması İnşaatının da tamamlandığı, 2020 yılı sulama sezonunda Büyük Taşlık, İnceçayır ve Babalı Köyleri arazilerinin suyla buluşturulacağının altı çizildi.

Sarıkent Sulaması 1954

Bektaşlı Sulaması 1967

Kanlıdere Sulaması 1982

Delice Sulaması 1984

Fehimli Sulaması 1986

Paşaköy Sulaması 1996

Yerköy-Yenimahalle Sulaması 1997

Sekili Sulaması 2000

Kuzayca Sulaması 2000

Bektaşlı Sulaması İkmali 2004

Sarımsaklı Yenileme Projes ......2009

Gülistan Göleti Sulaması 2009

Gelingüllü Pompaj Sulaması 2009

Gülistan Göleti Sulaması 2009

Yenimahalle Sulaması 2010

Yudan Köyü Arazileri Sulaması

İletim Kanalı 2010

Dereçepni YAS Sulama Şebekeleri 2012

Deliceırmak Islahı 2013

Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve

Deliceırmak Islahı 1 Kısım 2013

Halıköy Barajı Sulaması 2014

Kumkuyu Barajı Sulaması 2014

Karahallı Göleti Sulaması 2015

Erkekli Göleti Sulaması 2015

Araplı Barajı Sulaması 2015

Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve

Deliceırmak Islahı 2. Kısım 2015

Sarımbey Göleti Sulaması 2016

Hoşumlu Göleti Sulaması 2016

Kanalı İkmali 2016

Musabeyli Sulaması 2017

Bahçelik Projesi Ana İletim ve

Sulamaları Tamamlama 2017

Yamula Barajı Ebiç Pompaj

Sulaması 2017

Halıköy Göleti Sulaması 2017

Hoşumlu Göleti Sulaması 2017

Aşağı Sekili Sulaması ve

Gevrek Göleti Sulaması 2017

Taşlık Barajı Sulaması 2017

Kuzayca Göleti Derivasyon İletim

Delice Sulaması 2017

Çalışkan Barajı Sulaması 2018