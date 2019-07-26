Sulu tarım alanları genişliyor

Devlet Su İşleri tarafından, yapımına başlanılan Aydıncık ilçesi Baydiğin göletinin tamamlandığında bin 760 dekar tarım alanını sulayacağı açıklandı. Göletin gövdesinin homojen toprak dolgu tipinde, talvegden yüksekliğinin 18 metre, temelden yüksekliğinin 22 metre, kret uzunluğunun 441,55 metre olduğu bildirildi. Sulama amaçlı projelendirilen Aydıncık Baydiğin Göleti ikmal inşaatı tamamlandığında 0,84 milyon metreküp su depolayacağı kaydedildi. Bu su ile yaklaşık bin 760 dekar tarım arazilerinin suya kavuşturulacağı, projede ana gövde bölgesinde 971,20 kotunda kil dolgu imalatına başlanıldığı açıklandı.