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Sularımız balıklandırıldı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il genelindeki göl ve göletlerde balıklandırma çalışması kapsamında, 90 bin yavru sazanı sulara bırakılmasını sağladı. 

Sularımız balıklandırıldı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il genelindeki göl ve göletlerde balıklandırma çalışması kapsamında, 90 bin yavru sazanı sulara bırakılmasını sağladı. 

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Sularımız balıklandırıldı

Tarım Orman İl Müdürü Ziyaatin Özdemir, ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması’ projesi kapsamında Yozgat il genelindeki göl ve göletleri balıklandırma çalışması yapıldığını söyledi. Özdemir, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından üretilerek gönderilen 90 bin yavru sazan balığının dağıtımının ilçelere yapılarak, göl ve göletlere bırakılmasının sağlandığını kaydetti. Özdemir, ‘Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunu ülke genelindeki 727 göl ve gölete bırakılmaktadır. Enstitü tarafından üretilen bu yavru balıklardan 90 bini İl Müdürlüğümüz ekiplerince teslim alınarak, göl ve göletlere uygun bir şekilde bırakılmıştır’ dedi.
Dağıtımı yapılan yavru sazan balıklardan Aydıncık ilçesindeki Kösrelik göletine beş bin adet bırakıldı. Boğazlıyan ilçesindeki Celal Atik, Yenipazar, Ömerli göletlerine toplam 15 bin, Sarıkaya Akbenli, Sorgun Yağcılar, İkikara, Doğankent, Dişli göletlerine ise 5’er bin yavru sazan balığı bırakıldı. Yozgat merkez Fakıbeyli göletine 5 bin, Şefaatli Hüyükkışla göletine 10 bin, Gülistan göletine 25 bin Yenifakılı Fehimli göletine de 5 bin alabalık yavrusu salındı. 
 

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