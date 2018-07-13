Sulamaya yakın takip

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen tören ile Yozgat'ta inşa edilecek 214 milyon lira yatırım bedelli 9 tesisin temeli atıldı. Temeli atılan sulama tesisleriyle birlikte önceki yıllarda yapımına başlanılan tesislerin biran önce devreye sokulabilmesi amacıyla DSİ ekipleri tarafından çalışmalar yakından takip ediliyor. DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Erol, beraberindeki teknik heyetle birlikte devam eden tesislerde incelemelerde bulunup, bilgi aldı. Akdağmadeni ilçesinde geçen yıl Mart ayı içerisinde ihalesi yapılıp, sözleşmesi imzalanan Çalışkan Göletinde dolgu imalatının devam ettiği, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olan gölet tamamlandığında depolayacağı bin 643 milyon metreküp su ile 4 bin dekar araziyi sulayacağı kaydedildi. Sorgun ilçesinde Erkekli, Bahadın, Eymir göletlerinin yapımlarının devam ettiği ifade edildi. 2016 yılında yapımına başlanılan Erkekli Göletinde kondüvi ve dolusavak beton imalatlarının devam ettiği, tamamlandığında depolayacağı 2.84 milyon metreküp su ile 7 bin 510 dekar arazinin sulanacağı bildirildi.

Geçen yıl yapımına başlanılan Sarıhamzalı Bahadın Göletinde gövde sıyırma kazısı, derivasyon tüneli betonarme imalatlarının tamamlandığı kaydedildi. Önyüzü beton kaplı olacak gölette batardo dolgusu, plinth betonu ve gövde dolgusu imalatlının başlayacağı, fiziki gerçekleşmenin yüzde 25 civarında olduğu belirtildi. Gölet tamamlandığında 455 hektar tarım alanı sulamaya açılacak. 2016 yılında ihalesi yapılan Eymir Göletinde rölekasyon yolu kazıları ve sanat yapıları imalatlarının devam ettiği, fiziki gerçekleşmenin yüzde 6.5seviyesine geldiği bildirildi. Eymir Göleti tamamlandığında 6 bin 640 dekar zirai araziyi sulayacak.