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Sulamaya KOP desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, KOP Bölgesi hayaliyle çalışmalarına yön verdiğini, ortak hedefler doğrultusunda tüm sektörlerde paydaş kurum ve kuruluşlarla her düzeyde iş birliklerine büyük önem verdiklerini söyledi.

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:54
Sulamaya KOP desteği

Şahin, 2011-2021 yılları arasında KOP Bölgesi genelinde toplam bin 920 projeye 1 Milyar 220 Milyon lira tutarında ödenek tahsis edildiğini, hibe desteklerinin çok büyük bir kısmının ise tarımsal sulama ve sulama altyapı yatırımlarını da içine alan Tarım sektörüne ayrıldığını belirtti. Şahin, ‘’Küresel ısınmaya bağlı yaşanan kuraklıkla doğru ve etkili mücadele için bölgemizde su politikalarına yön veren stratejik kurumlarımızla bir araya gelmemiz, iş birliği modelleri ortak proje kabiliyetlerinin masaya yatırılması hem kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından hem de sürdürülebilir tarım için oldukça önemli. İlk toplantılarımızı Aksaray, Karaman ve Niğde’yi kapsayan DSİ 4. Bölge Müdürlüğümüz ile Konya özelinde KOSKİ ile gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde bölgenin geri kalan illerini de kapsayan iş birliği toplantılarımız devam edecek’’ diye konuştu.

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