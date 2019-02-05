SULAMAYA DESTEK

Yapılan yazılı açıklamada, ‘Tarla içi damla sulama, Tarla içi yağmurlama sulama, Tarla içi mikro yağmurlama, Tarla içi yüzey altı damla sulama, Lineer veya Center Pivot sulama, Tamburlu sulama, Güneş enerjili sulama’ ile ilgili sistemlerin kurulması halinde gerekli hibe desteğin verileceği kaydedildi. Bireysel Sulama Makine Ekipman alımları için gerçek ve tüzel kişiler ile Sulama Kooperatifleri ve şirketlerin 1 Mart 2019 Cuma gününe kadar başvuru yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Program kapsamında kabul edilen başvurular ile Tarım-Orman İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımlarının konu başlıklarına göre 60 ila 90 gün içerisinde tamamlanıp, alımı yapılan malzemenin tarla içerisinde montajının tamamlanmış olmasının şart olduğu kaydedildi. Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarının bir milyon lirayı geçemeyeceği, mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda aşan miktarın başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanabileceği, başvuru bütçelerinin KDV hariç hazırlanması gerektiği vurgulandı. Projenin tanıtılması ve muhtemel yatırımcıların bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Bireysel Sulama Projeleri İl Proje Yürütme Birimi tarafından gerekli teknik desteğin sağlanacağına da açıklama yer verildi.