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Sulama tesislerine yakın takip

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta sulanabilir tarım alanı miktarını artırabilmek amacıyla başlatılan baraj ve gölet inşaatları devam ediyor.

Sulama tesislerine yakın takip

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta sulanabilir tarım alanı miktarını artırabilmek amacıyla başlatılan baraj ve gölet inşaatları devam ediyor.

07 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Sulama tesislerine yakın takip

Çalışmalar, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından yakın takibe alındı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren başkanlığındaki Barajlar ve HES Dairesi, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi ve Bölge Müdürlüğü teknik personelinden oluşan heyet, Akdağmadeni Bahçecik Barajı şantiyesinde incelemerde bulundu. SSB tipindeki Bahçecik Barajı tamamlandığında depolanacak 33.24 milyon metreküp su ile 8 bin 8 hektar tarım alanının sulanacağı kaydedildi. DSİ Bölge Müdürü Okan Bal ise, beraberindeki teknik heyet ile birlikte Akdağmadeni Çalışkan Göleti İnşaatı şantiyesini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Dolgu imalatının devam ettiği Kil Çekirdekli Kaya Dolgu tipindeki gölet tamamlandığında depolayacağı 1.643 milyon metreküp su ile 4 bin dekar araziyi sulayacağı bildirildi. Bu arada, Sorgun Sarıhamzalı Bahadın Göleti İnşaatının da devam ettiği bildirildi. DSİ Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından, kalite kontrol faaliyetlerinin yerinde devam ettirildiği ifade edildi.

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