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Sulama Tesisi Yatırımlarına devam

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta tarım alanlarının sulamasına yönelik başlatılan tesis yatırımlarının inşaatlarına hız verildi.

Sulama Tesisi Yatırımlarına devam

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta tarım alanlarının sulamasına yönelik başlatılan tesis yatırımlarının inşaatlarına hız verildi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Sulama Tesisi Yatırımlarına devam

Yerköy İnandık Barajı inşaatı yapım işinde slurry trench uygulaması başlatıldı, DSİ Kalite Kontrol ve Laboratuvarı Şube Müdürlüğü tarafından slurry trench uygulamasına ait kalite kontrol faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. Silindirle Sıkıştırılmış Beton tipindeki baraj tamamlandığında depolayacağı 31.10 milyon metreküp su ile 28 bin 750 dekar zirai alanı sulanacak. Sorgun Taşlık Göleti yapım işinde ise, vana odası perde betonu imalatı yapıldı. DSİ Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından beton imalatlarına ait kalite kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Homojen toprak dolgu tipindeki gölette depolanacak 10,12 milyon metreküp su ile 711 hektar tarım alanı sulanacak.

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