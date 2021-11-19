Sulama maliyetleri arttı

Tarımda ürün çeşitliliğinin fazla olduğu illerden Yozgat’ta üreticinin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan pancar hasadı devam ediyor. Türkiye’nin en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Yozgat’ta üretimde kuraklığa rağmen verimin olumlu olduğuna dikkat çekilirken, sulama maliyetinin artması çiftçiyi önümüzdeki yıllar için endişelendiriyor. Şeker pancarında ton başına taban fiyatının 420 lira olarak belirlenmesiyle geçen yıla göre yüzde 25’lik bir artış gerçekleştiğini aktaran üreticiler, kuraklık kaynaklı yükselen sulama maliyeti nedeniyle zorlandıklarının altını çizdiler. Kuraklığın devam etmesi durumunda üretimin önümüzdeki yıllarda azalabileceğine dikkat çekildi.