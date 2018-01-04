Sulama Ekipman Desteği

Özdemir, ‘Tarla içi damla sulama, yağmurlama, mikro yağmurlama, yüzey altı damla sulama, Lineer veya Center Pivot sulama, Tamburlu sulama, Güneş enerjili sulama sistemleri’ ile ilgili yapılacak kurulların destekleneceğini kaydetti. Özdemir, Bireysel Sulama Makina Ekipman alımları için gerçek ve tüzel kişiler ile Sulama Kooperatifleri ve şirketlerin başvurularını 1 Mart 2018 Perşembe gününe kadar yapabileceklerinin altını çizdi.