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Sulama Ekipman Desteği

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ‘Bireysel Sulama Makine ve Ekipman’ alımlarına yüzde 50 hibe desteği verildiğini, başvuruların ise devam ettiğini açıkladı.

Sulama Ekipman Desteği

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ‘Bireysel Sulama Makine ve Ekipman’ alımlarına yüzde 50 hibe desteği verildiğini, başvuruların ise devam ettiğini açıkladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Sulama Ekipman Desteği

Özdemir, ‘Tarla içi damla sulama, yağmurlama, mikro yağmurlama, yüzey altı damla sulama, Lineer veya Center Pivot sulama, Tamburlu sulama, Güneş enerjili sulama sistemleri’ ile ilgili yapılacak kurulların destekleneceğini kaydetti. Özdemir, Bireysel Sulama Makina Ekipman alımları için gerçek ve tüzel kişiler ile Sulama Kooperatifleri ve şirketlerin başvurularını 1 Mart 2018 Perşembe gününe kadar yapabileceklerinin altını çizdi.

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