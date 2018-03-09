Sulama eğitimi

Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Yozgat ve Van illerinden gelen çiftçilere uygulamalı eğitim verildi. Eğitim, Onuncu Kalkınma Planının uygulanabilirliğinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan eylem planı dâhilinde, Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı altında yer alan sulama birliklerine/kooperatiflerine üye çiftçilere yönelik düzenlendi. Adana ili TAYEM Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Yozgat ilinden 14 çiftçi, Van ilinden 19 çiftçiye ‘Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri’ eğitimi verildi.