Sulama birliklerinden tepki

Yozgat’ta faaliyet gösteren Musabeyli Sulama Birliği Başkanı Yaşar Doğan, Esenli Sulama Birliği Başkanı Ersoy Ersoy, Yerköy Yenimahalle Sulama Birliği Başkanı Kamuran Arslan, Köseli Sulama Birliği Başkanı Ramazan Demir, Sekili Sulama Birliği Başkanı Mustafa Kılıcay ve Paşaköy Sulama Birliği Başkanı Naci Türker, ortak açıklama yaptı. Sulama birliklerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından bölgelerde yapılan seçim sonucu göreve geldikleri hatırlatılarak, yapılacak kanun değişikliği ile parayı veren çiftçinin sulama konusunda hiçbir söz hakkı kalmayacağı ileri sürüldü. Sulama Birlikleri ve birlik organlarıyla birlikte, başta sulama ücretinin belirlenmesi olmak üzere çiftçinin birlik yönetiminde söz hakkının ortadan kaldırılacağı ileri sürüldü. Birlik Başkanları, sulama birliklerinin özel şirketlere devrinin önünü açıldığını, DSİ kontrolündeki tüm su kaynaklarının tahsisler yapılarak özelleştirilebileceğini, bu durumda su kaynaklarının kötü niyetli sermaye gruplarının eline geçebileceğini aktardılar. Bu durumda şirketlerin işlettiği sulamaların sulama ücret tarifesini istediği gibi belirleyebileceğini, tahsilatı istediği zamanda yapabileceğini dile getiren birlik başkanları, “Yasal düzenlemeler tamamen sulama tesislerinin özelleştirilmesine yönelik olup, bu sayede çiftçilerin ekonomik bir şekilde işletmesi mümkün olmayacaktır. Bunun sonucunda çiftçiler zarar edecektir. Zor durumda olan çiftçilerin yükü daha da artacaktır. Çiftçilerin lehine olmayan yasal düzenlemeden vazgeçilmelidir” diye konuştular.