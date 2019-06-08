Su ürünleri üretimi artıyor

Yozgat ile birlikte Kayseri ve Sivas illerinin yer aldığı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Bölgesi’nde Yozgat’ın balık üretiminde geride kaldığına dikkat çekilerek, ‘İlde yapılan barajlar ve bu barajların su ürünleri üretimine açılması sayesinde balık üretiminde artış beklenmektedir. Ülkemizde tatlı su balığı yetiştiriciliği faaliyetlerinde bir artış söz konusudur. Üretilen balıklar sadece iç pazarlarda değil, çeşitli ülkelere önemli miktarlarda ihraç edilmektedir’ denildi. Yozgat’taki barajlardan Çekerek Barajında üretilen alabalık, sazan gibi türlerin Irak, İran, Ürdün gibi bazı Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiği bildirildi. Gelingüllü Barajı’ndan elde edilen ve boyutları küçük olması nedeniyle Avrupa ülkelerinde cips şeklinde tüketimi yaygın olan gümüş balığı, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi çeşitli Avrupa Birliği ülkelerine önemli miktarlarda ihraç edilmekte olduğu hatırlatıldı. Yozgat’ta balık üretimi sektörünün yeni yatırımcıların dikkatini çektiğinin de altı çizilen araştırmada, ‘Sektörle ilgili uluslararası, ulusal ve yerel bazda destek ve teşviklerin yaygınlaşmasıyla balık üretim miktarının önümüzdeki yıllarda artış göstermesi beklenmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından IPARD kapsamında verilen Avrupa Birliği Hibe Destekleri içerisinde su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması faaliyetleri ile kültür balıkçılığının geliştirilmesine destek sağlanmaktadır. Tarımsal faaliyetler için olan önemli desteklerden biri de tarımsal kredilerdir. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından işletme kredisi uygulanan konular arasında su ürünleri yetiştiriciliği ve su ürünleri avcılığı da yer almaktadır. Yozgat’ta bölgesel teşvikler kapsamında desteklenen tarımsal sektörler arasında su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri de vardır. 500 bin lira ve üzerindeki yatırımlar gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimleri, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteği gibi teşviklerden faydalanabilmektedirler. Girişimcilere teşvik ve desteklerin artmasıyla, ilde balıkçılık faaliyetleri artış gösterecektir. İlin su kaynakları, balık yetiştiriciliği için oldukça uygun özelliklerdedir. Yetiştirilecek olan balıklar, doğal ve temiz sucul ortamlarda hızla büyüyerek pazara kaliteli ürünler olarak katılacaklardır. Su kaynaklarının miktarı, debisi ve fiziko-kimyasal parametreleri alabalık yetiştiriciliği açısından oldukça uygundur. Tamamlanacak olan yeni barajların, göletlerin de eklenip mevcut potansiyelin tam kapasiteyle kullanılmasıyla Yozgat, bölgedeki diğer illerin balık üretim miktarlarına ulaşabilir. Bölgede balıkçılığın artması, bölge halkı istihdamına ve gelir kaynaklarına fayda sağlayacaktır. Balıkçılık için çok uygun olan su potansiyelinin tam kapasiteyle kullanılmasıyla ülkemiz ekonomisine ve ihracatına da daha fazla katkı sağlanabilir’ görüşlerine yer verildi.