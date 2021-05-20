SU TUTUCU MATERYAL TOPRAKLA BULUŞTURULDU

TÜRKİYE’de ilk defa Yozgat’ta, tarımsal sulamada su tasarrufunu sağlamaya yönelik olarak geliştirilen ‘su tutucu materyal’ kenevir tohumları ile birlikte toprakla buluşturuldu. Endüstriyel Kenevir alanında ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi, su tutucu materyallerin sonucunu değerlendirmek amacıyla, Boğazlıyan ilçesindeki Meslek Yüksekokulu uygulama alanına yerli ve Avrupa’dan temin edilen endüstriyel kenevir ekimi yapıldı. Kenevire dayalı sanayinin Yozgat ve yöresinde çeşitlenmesi, kenevirin bütün biyokütlesinin endüstriye kazandırılması hedefleriyle ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bu alandaki araştırma ve uygulamalarının farklı alanlarda sürdürüldüğü kaydedildi.Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, birim alanında bitki sıklığının etkilerini, kenevirde su tutucu olarak geliştirilen materyalin sulamadaki etkinliğini, su tasarrufunu, su ekonomisine etkisini incelemek amacıyla toprakla buluşturulan iki çeşit kenevir tohumunun bitki gelişiminin yakından takip edileceğini söyledi. Yılmaz, ekimi yapılan kenevirlerin, Kenevir Araştırma Enstitüsü bünyesindeki araştırma gruplarının akademik çalışmaları, kısa, orta ve uzun vadede hedeflenen projelere ilişkin saha çalışmalarına da hammadde imkânı sağladığını kaydetti. Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu arazisinde birim alanındaki bitki sayısının verim ve kaliteye etkisini irdelemek amacıyla iki çeşit kenevir ekiminin yapıldığına vurgu yaparak, deneme ekimi yapılan kenevir çeşitlerinin bir tanesinin Türkiye’nin yerli, diğerinin ise Avrupa’da üretimi yapılan endüstriyel kenevir çeşidi olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Yılmaz, ‘’Küresel ısınma ve özellikle kuraklığın çok hissedilebilir olduğu dönemde su ekonomisi, su tasarrufu ve suyun daha etkin kullanımı son derece önemli. Bununla ilgili geliştirilen su tutucu materyalini tohum yatağına tohumla beraber ekiyoruz. Bu materyal topraktaki suyu kök bölgesinde tutuyor ve su kaybını azaltıyor. Suyun daha etkin bir şekilde bitki tarafından kullanmasını sağlıyor. Bu teorik bir bilgi. Bununla ilgili araştırmayı da ilk defa Yozgat’ta Boğazlıyan ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz daha az su ile daha fazla verim ve nitelikli ürün elde edebilmek. Bu amaçla Anadolu’nun öz evlatlarından bir tanesi olan kenevirin tohumlarını toprakla buluşturuyoruz’’ dedi.

KENEVİR'İN MERKEZ ÜSSÜ

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olmaları nedeni ile kenevirin biyokütlesini ekonomiye kazandırmak hedeflerinin olduğunu hatırlattı. YÖK aracılığı ile devletin Yozgat Bozok Üniversitesi'ne bir misyon yüklediğine dikkat çeken Karadağ, ‘’Bu çerçevede bizim kısa, orta ve uzun vadede çalışmalarımızın uzantısı olarak hem kenevir ıslahı hem de kenevir tohumunun geleceğe aktarılması çalışmalarını yaparak bir farkındalık oluşturmak üzere deneme ekimleri yapıyoruz. Amacımız bu zamana kadar farklı zeminde değerlendirilen kenevirin ekonomiye kazandırılması süreçlerinde sektörü buraya çekmek ve sektörle buluşmak. Geçen yıl yaptığımız çalışmalarla geniş yelpazede kenevir alanında sektörlerle bir araya gelerek çok önemli mesafeler kat ettik. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanlarımızın da destekleriyle Yozgat Bozok Üniversitesi özelinde Yozgat ilimiz kenevirin ekonomiye kazandırıldığı bir üs olacak’’ dedi. Türkiye’de kenevir konusunda ihtisaslaşan tek üniversitenin Yozgat Bozok Üniversitesi olduğunu vurgulayan Yozgat Valisi Ziya Polat ise, ihtisas üniversitesinin Yozgat’ta bulunmasının önemine dikkat çekerek, bunun avantajlı duruma getirmesi gerektiğini, kenevir ile ilgili daha büyük yatırımların geleceğini, bunun içinde hazırlıklı olunması gerektiğinin bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti. Vali Polat, ‘’Ektiğimiz kenevirleri ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Yozgat’ın kenevirin başkenti ve merkez üssü olmasını sağlamak için hepimiz buradayız. Mucizevi bitki kenevir, ilaç, kozmetik, tekstil ve savunma sanayi gibi birçok alanda kullanılıyor. Kenevir Yozgat ilimizde alternatif ve ekonomik anlamda çok daha kıymetli olan ülke ekonomisine çok büyük katma değer kazandıracak bir bitki. Deneme ekimleri ile tohumları toprakla buluşturduk. Buluşturmaya da devam edeceğiz. Üniversitemiz ile Yozgat’a çok artı değer katacak bir projemiz var. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Konya Ovası Projesi yöneticileri ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek ne yapabiliriz, neredeyiz, bunları önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz toplantı ile masaya yatıracağız. Biz her zaman üniversitemizin ve mucizevi bitki kenevirin yanında yer almaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu. Ekim törenine katılan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat merkez ve ilçelerinde kenevir ekimlerine başlandığını, pek çok sektörde olduğu gibi savunma sanayi başta olmak üzere kozmetik ve daha birçok sektörde kullanılan bir ürün olduğunu, belediye olarak bu gelişim sürecine desteklerinin devam edeceğini bildirdi. Ekim çalışmalarının ardından Boğazlıyan ilçesinde, sektör temsilcileri ile toplantı yapılarak, kenevir sanayine yönelik yatırımlar masaya yatırıldı.