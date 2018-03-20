SOYADA ‘MARKA’ OLABiLiRiZ

TBMM’de de gündeme getirilen soya bitkisinin, insan ve hayvan beslenmesinde olduğu kadar sanayi için de önemli bir ürün olduğunu dikkat çekildi. Soyanın diğer bitki ve hayvan yem kaynaklarına göre ucuz protein sağlayan bir ürün olduğu hatırlatıldı. Türkiye'de iklim koşullarının soya üretimi için son derece uygun olmasına rağmen, bu ürünün üretimle ilgili sorunlarının tespit edilmesi, çözüm yollarının bulunması için çalışma yapılması istendi.

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, tarımsal üretimde çeşitliliği artırıp, pazar sorunu bulunmayan, aynı zamanda da ülke ekonomisine katkı sağlayacak tarımsal ürünlerin üretimine yönelik başlattığı çalışma programına 2016 yılından itibaren Soya Fasulyesini de dahil etti. Türkiye'de genel olarak hayvan yemi olarak tüketilen soya veriminin daha iyi olabileceği bölgeler belirlendi. Buna göre Yozgat merkeze bağlı köyler ile Yerköy ve Aydıncık havzalarında soya fasulyesi veriminin yüksel olabileceği belirlenerek, önceki yıl deneme amaçlı ekimler yaptırıldı. Soya fasulyesinin yemeklik yağ, yem bitkisi ve un yapılarak kullanılan bir gıda maddesi olduğuna dikkat çekilerek, 'Soya fasulyesi Yozgat'ta ekilip, biçilmesi bakımından bilinmeyen, ülkemizde de yetiştiriciliği çok fazla yaygın olmayan bir bitkidir. Ülkemizin yağ ve hayvansal küspe ihtiyacının karşılanması noktasında Bakanlık da soya yetiştiriciliğine, yağlık bitkiler yetiştiriciliğine ciddi anlamda destek vermekte ve teşvik etmektedir. Yozgat'ta soya yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak üzere başlatılan çalışmalar devam etmektedir' denildi.

SOYA DEMONSTRASYONU

Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün Soya ekimini yaygınlaştırma çalışmalarına destek verdi. Hayvancılık sektöründe yem katkı maddesi olarak kullanılan Soya fasulyesi demonstrasyon ekimi için tarlasını tahsis eden Selvi, sonuçtan da memnun kaldı. Selvi, ekim sonrasında sürekli denetimlerin yapıldığını, olumlu sonuç aldıklarının alıntı çizerek, "Çiftçilerimize özellikle de besicilerimize Soya ekimi yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

YAĞ YÜZDESİ YÜKSEK

Son yıllarda, dünya piyasalarında çok çeşitli kullanım alanlarına sahip, yağlı tohumlu bitkilerden sadece biri olan Soya Fasulyesi, besin değeri, mineraller ve vitaminler açısından oldukça zengin bir bitki olduğu belirtildi. Gerek insan sağlığına bilimsel olarak kanıtlanmış yararları gerekse 400'den fazla endüstriyel ürün yapımında kullanılması nedeniyle Soya'nın tarımsal ürünler arasında önemli bir yere sahip olduğunun altı çizildi. Soya bitkisinin, tanesindeki ortalama yüzde 18-20 yağ, yüzde 40 protein, yüzde 30 karbonhidrat, yüzde 5 mineral madde ve çok sayıdaki vitamin ile protein yapısında zengin ve değerli amino asitlerin bulundurması sebebiyle, harika bitki olarak nitelendirildi. Soyanın, insan beslenmesinin yanında, hayvan yemi olarak da kullanıldığına dikkat çekildi. "Hem beslenme hem de sanayi açısından son derece değerli bir yağlı tohum bitkisi olan soya, ülkemiz tarımında hak ettiği yeri alamamıştır. Üretimde ayçiçeği, pamuk çiğdi ve yer fıstığından sonra sıralamaya girebilen soya fasulyesinden diğer ürünlerin yanında elde edilen yağ oranı yüzde 13'tür. Türkiye'nin toplam yağ üretiminin yüzde 40-45'ini tek başına ayçiçeği sağlarken, pamuk yüzde 30, soya ise yüzde 13 pay almaktadır. Türkiye'de yağ açığının mevcut sanayiden değil hammadde yetersizliğinden kaynaklandığı ve bu açığın kapatılması için soyanın çok iyi değerlendirilmesi gerektiği" denildi.

