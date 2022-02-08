SORGUNLU’NUN TERCiHi BUĞDAY

Yozgat İl Genel Meclisi Tarım ve Ormancılık Komisyonu tarafından Sorgun ilçesinde tarım arazilerinde yapılan incelemede en fazla Buğday ekiminin yapıldığı ve en çokta küçükbaş hayvan yetiştirildiği tespit edildi. Yozgat İl Genel Meclisi Tarım ve Ormancılık Komisyonu Başkanı Mustafa Gezer, Sorgun ilçesi merkezinde ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi tarım ürünlerinin ekiminin yapıldığı, yetiştirilen meyve çeşitleri ile Büyük ve Küçükbaş hayvan varlığı hakkında gerekli araştırmayı komisyon üyeleri ile birlikte yaptıklarını söyledi. Yapılan inceleme neticesinde 2021 yılı toplam ekim alanı 697 bin 263 dekar olduğunu belirten Gezer, bu arazilerin alanlarına göre ürün çeşitlerinin 339 bin 602 dekarına Buğday, 42 bin 525 dekarda Arpa, 6 bin 204 dekar Fiğ, Yonca, Korunga, Silajlık mısır, Tritikale, Çayırotu, Yulaf gibi yem bitkisi, 263 bin 522 dekar Nohut, Mercimek, Fasulye gibi dane baklagilleri, 3 bin 147 dekar Şeker Pancarı, 6 bin 324,00 Yağlık ve Çerezlik Ayçiçeği, 279 dekar Aspir, bin 389 dekar Soğan, 7/13 dekar Sarımsak, 90 dekar Çavdar, 585 dekar domates, 8 bin 782 dekar Armut Kiraz, Ayva, Badem, Çilek, Ceviz, Elma, Erik, Kayısı gibi Meyve, 30 dekar lahana, kavun, 3 dekar mantar, 62 dekar patates, 92 dekar çörekotu, lavanta, süs bitkisi ekimi yapıldığını vurguladı. 609 dekar kavaklık alan bulunduğunu ve 22 bin 697 dekar arazinin ise nadasa bırakıldığının altını çizen Gezer, ‘’Mera tecavüzleri ile ilgili şikâyetler Mera Teknik Komitesince değerlendirilmiş ve 3091 Sayılı kanunun uygulaması için Kaymakamlık makamına gönderilmiştir. 2021 yılı için Sorgun ilçesindeki hayvan mevcudu ise Sığır 28 bin 128, Koyun 28 bin 500, Keçi 2 bin700, Manda 550, Arı Kovanı 4 bin 150, Kanatlı Ticari 50 bin, Kanatlı Tavuk köy 28 bin 500, Hindi bin 200, Ördek 850, köpek bin 890 ve Kedi 2 bin 500 adettir. Tek Tırnaklı At, Eşek, Katır 400 adet olarak tahmin edilmektedir. 2021 yılında bu hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarsa şu şekildedir, 2021 yılı içerisinde yapılan aşı kampanyası döneminde 28 bin 128 büyükbaş hayvana 2 doz olmak üzere toplam 56 bin 256 ŞAP aşısı yapılmıştır. 4 bin baş sığıra Brucella aşısı, 28 bin 500 Lump Skin, 15 bin 500 koyuna veba aşısı, 800 kedi ve köpeğe kuduza karşı aşılama yapıldığı, ayrıca ilçede 240 bin dekar orman alanının bulunduğu ilgililerden alınan bilgilerden ve gerekse yerinde yapılan incelemeden anlaşılmıştır’’ dedi.